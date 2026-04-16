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Moyen-Orient Trump: «les dirigeants israélien et libanais vont se parler jeudi»

ATS

16.4.2026 - 06:24

Les dirigeants d'Israël et du Liban vont se parler jeudi, a affirmé mercredi soir le président américain Donald Trump, au lendemain des premiers pourparlers directs entre les deux pays.

Le président Donald Trump affirme que les dirigeants israélien et libanais vont se parler jeudi.
Le président Donald Trump affirme que les dirigeants israélien et libanais vont se parler jeudi.
ATS

Keystone-SDA

16.04.2026, 06:24

16.04.2026, 07:29

«On essaie de créer un peu de répit entre Israël et le Liban. Cela fait longtemps que les deux dirigeants ne se sont pas parlé, environ 34 ans. Ça va se faire demain. Super!», a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social.

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