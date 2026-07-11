Le président américain Donald Trump a menacé vendredi de «décimer et détruire complètement» l'Iran si le gouvernement de ce pays essayait de le faire assassiner.

«Mille missiles sont pointés vers la République islamique d'Iran, prêts à être tirés, et des milliers d'autres suivront immédiatement, si le gouvernement iranien met à exécution sa menace, proclamée aux quatre coins du globe, d'assassiner ou de tenter d'assassiner le président en exercice des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire moi», a écrit M. Trump sur son réseau social Truth Social.

«Les ordres ont déjà été donnés et l'armée américaine est prête, disposée et capable, pendant une période d'un an, susceptible d'être prolongée, de décimer et de détruire complètement toutes les régions d'Iran», a-t-il ajouté.

Israël a transmis à Washington des informations de ses services de renseignement, selon lesquelles, l'Iran prépare un nouveau plan pour assassiner le président américain Donald Trump, ont rapporté jeudi le Wall Street Journal et la chaîne de télévision CNN en citant des sources anonymes.

Les deux médias américains sont avares en détail. Selon une source citée par CNN, l'alerte est arrivée cette semaine aux oreilles des Américains. Selon une autre source auprès de la chaîne télévisée, les Israéliens ont confirmé un nouveau plan iranien déjà partiellement détecté par les services américains.

Interrogée par l'AFP, la Maison-Blanche n'a pas démenti, renvoyant simplement vers des déclarations de Donald Trump datant de mercredi: «Ils veulent éliminer le dirigeant américain – moi. Je suis sur une sorte de liste. J'ai vu ce matin que je suis sur toutes leurs listes».

Le président avait alors quitté le sommet de l'OTAN en Turquie avec l'ancien avion présidentiel, et non le nouveau offert par le Qatar, en raison de questions de sécurité, selon le New York Times.