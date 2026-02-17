  1. Clients Privés
Diplomatie Trump met en garde l'Iran en cas de non-accord à Genève

ATS

17.2.2026 - 02:21

Donald Trump assure qu'il va participer "indirectement" aux négociations avec l'Iran (archives).
Donald Trump assure qu'il va participer "indirectement" aux négociations avec l'Iran (archives).
ATS

Le président américain Donald Trump a mis en garde Téhéran lundi contre «les conséquences de ne pas conclure un accord» avant des pourparlers prévus mardi entre les Etats-Unis et l'Iran à Genève. Il a assuré que l'Iran veut conclure un accord.

Keystone-SDA

17.02.2026, 02:21

«Je participerai à ces discussions, indirectement», a déclaré le président américain à des journalistes à bord de l'avion Air Force One, en se rendant à Washington.

«Ils veulent conclure un accord [...] Je ne pense pas qu'ils veuillent assumer les conséquences de ne pas conclure un accord», a indiqué Donald Trump faisant référence aux autorités iraniennes.

L'Iran et les Etats-Unis entament une deuxième série de discussions mardi à Genève pour éloigner le risque d'une intervention militaire des Etats-Unis. Téhéran a évoqué «prudemment» des signes d'une position américaine «plus réaliste» sur la question nucléaire.

Les deux pays avaient renoué le dialogue le 6 février à Mascate, la capitale d'Oman, après une escalade de menaces de part et d'autre.

