Gouvernement Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines

ATS

30.10.2025 - 03:05

En ordonnant de tester les armes nucléaires américaines, Donald Trump veut que les Etats-Unis soient "sur un pied d'égalité" avec la Russie notamment (archives).
En ordonnant de tester les armes nucléaires américaines, Donald Trump veut que les Etats-Unis soient "sur un pied d'égalité" avec la Russie notamment (archives).
ATS

Le président américain Donald Trump a ordonné jeudi à son ministère de la défense de «commencer à tester» les armes nucléaires des Etats-Unis. Il dit que son homologue russe Vladimir Poutine l'a défié avec un test d'un drone sous-marin à capacité nucléaire.

Keystone-SDA

30.10.2025, 03:05

30.10.2025, 03:18

«En raison des programmes d'essais menés par d'autres pays, j'ai demandé au ministère de la guerre de commencer à tester nos armes nucléaires sur un pied d'égalité. Ce processus commencera immédiatement», a déclaré le président américain sur son réseau social Truth Social.

«Les Etats-Unis possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays», s'est-il réjoui. «La Russie arrive en deuxième position et la Chine loin derrière en troisième, mais elle rattrapera son retard d'ici à cinq ans».

Bourevestnik et Poséidon

Dimanche, le président russe s'était félicité de l'essai final réussi du missile de croisière à propulsion nucléaire Bourevestnik, d'"une portée illimitée» et capable de tenir en échec, selon lui, quasiment tous les systèmes d'interception.

«C'est inapproprié», avait réagi Donald Trump, appelant Vladimir Poutine à plutôt «mettre fin à la guerre en Ukraine». Mais le dirigeant russe n'a pas tenu compte de ces reproches.

«Hier, nous avons effectué encore un essai, d'un autre système prometteur, un drone sous-marin Poséidon», a déclaré Vladimir Poutine, lors d'une visite d'un hôpital militaire diffusée mercredi à la télévision publique russe.

Le drone Poséidon, selon Moscou, est à propulsion nucléaire et peut également transporter des charges atomiques. «Aucun autre appareil dans le monde n'est égal à celui-là par sa vitesse et la profondeur» à laquelle il opère, a assuré le maître du Kremlin, en affirmant qu'il n'existait «aucun moyen de l'intercepter».

L'annonce de Donald Trump est survenue juste avant une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, pendant laquelle les deux hommes devraient notamment aborder la guerre commerciale que se livrent les deux plus grandes puissances économiques au monde.

