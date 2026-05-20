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Sommet du G7 à Evian Trump participera au sommet du G7 en France en juin

ATS

20.5.2026 - 04:30

La présence du président des Etats-Unis Donald Trump au sommet du G7 à Evian (F) a été confirmée.
La présence du président des Etats-Unis Donald Trump au sommet du G7 à Evian (F) a été confirmée.
ATS

Le président américain Donald Trump participera au sommet du G7 en France, prévu du 15 au 17 juin, a indiqué mardi à l'AFP un responsable de la Maison Blanche.

Keystone-SDA

20.05.2026, 04:30

20.05.2026, 04:38

Les dirigeants du groupe d'économies avancées réunissant Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni doivent se retrouver dans la ville thermale d'Evian, au bord du lac Léman.

L'atmosphère s'annonce chargée entre le milliardaire républicain et certains des chefs d'Etat et de gouvernement attendus en France, contre lesquels il a lancé nombre d'offensives commerciales et diplomatiques.

La guerre en Iran est une source de tensions supplémentaires entre Donald Trump et les autres dirigeants du G7, auxquels le président américain reproche de n'avoir pas soutenu l'offensive militaire américaine, ou de ne pas s'être impliqués pour rouvrir le détroit d'Ormuz.

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