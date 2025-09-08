  1. Clients Privés
Défense Trump «pas content» après l'attaque russe record contre l'Ukraine

ATS

8.9.2025 - 03:16

Le bâtiment abritant le conseil des ministres à Kiev était en feu dimanche après avoir été touché par une frappe russe.
Le bâtiment abritant le conseil des ministres à Kiev était en feu dimanche après avoir été touché par une frappe russe.
ATS

Le président américain Donald Trump s'est déclaré prêt dimanche à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie après une attaque aérienne d'une ampleur sans précédent contre l'Ukraine. Les frappes ont touché pour la première fois le siège du gouvernement à Kiev.

Keystone-SDA

08.09.2025, 03:16

08.09.2025, 05:51

Interrogé à la Maison-Blanche par un journaliste sur le fait de savoir s'il était prêt à lancer une nouvelle phase de sanctions contre la Russie, le président américain a répondu: «Oui, je le suis».

«Je ne suis pas content. Je ne suis pas content de la situation dans son ensemble», a par la suite insisté M. Trump auprès de journalistes qui l'interrogeaient sur l'attaque survenue dimanche matin, ajoutant: «Je ne suis pas ravi de ce qui se passe là-bas».

Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a tiré 810 drones et 13 missiles sur l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne. Il s'agit de l'attaque aérienne la plus importante depuis le début de la guerre en février 2022.

«Crime délibéré»

Plusieurs autres régions du pays ont été touchées. Au total, cinq personnes ont été tuées, dont deux à Kiev. Au moins deux autres personnes ont trouvé la mort dans des attaques locales séparées, selon les autorités.

L'attaque contre Kiev a endommagé pour la première fois le bâtiment où siège le gouvernement ukrainien, au coeur de la capitale. L'armée russe, comme elle le fait généralement, a assuré n'avoir visé que «des sites du complexe militaro-industriel ukrainien et des infrastructures de transport».

Elle a affirmé avoir frappé des sites de production de drones et des aérodromes militaires dans l'est, le sud et le centre de l'Ukraine, ainsi que deux entreprises industrielles à la périphérie de Kiev.

L'Ukraine compte «sur une réponse forte de la part des Etats-Unis», a souligné sur les réseaux sociaux le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «De tels meurtres aujourd'hui, quand la diplomatie réelle aurait pu commencer il y a longtemps, sont un crime délibéré et une prolongation de la guerre», avait-il auparavant déclaré.

La première ministre ukrainienne, Ioulia Svyrydenko, a dit que «le monde doit répondre à cette destruction non seulement par des mots, mais par des actions.» «Nous devons renforcer la pression des sanctions, principalement contre le pétrole et le gaz russes», a-t-elle plaidé, réclamant également des «armes».

Dimanche, le ministre américain des finances Scott Bessent a assuré que les Etats-Unis étaient «prêts à faire monter la pression» sur la Russie, appelant les Européens à faire de même.

