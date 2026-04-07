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Moyen-Orient Trump repousse de deux semaines sa menace d'attaquer l'Iran

ATS

8.4.2026 - 00:50

Donald Trump a repoussé de deux semaines son ultimatum envers l'Iran.
Donald Trump a repoussé de deux semaines son ultimatum envers l'Iran.
ATS

Donald Trump a déclaré mardi qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.

Keystone-SDA

08.04.2026, 00:50

08.04.2026, 01:38

«A la suite de discussions avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Munir, du Pakistan, au cours desquelles ils m'ont demandé de suspendre l'intervention militaire prévue ce soir contre l'Iran, et sous réserve que la République islamique d'Iran accepte l'OUVERTURE TOTALE, IMMEDIATE et SECURISEE du détroit d'Ormuz, j'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une période de deux semaines», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, un peu plus d'une heure avant l'expiration de son ultimatum.

Le dirigeant républicain avait menacé plus tôt dans la journée d'éradiquer «une civilisation entière» si l'Iran ne débloquait pas le détroit d'Ormuz.

Le dernier d'une série d'ultimatums lancés par Donald Trump à l'Iran et repoussés à plusieurs reprises donnait à Téhéran jusqu'à 20h00 à Washington (02h00 en SUISSE) pour rouvrir le passage maritime stratégique, où transitait avant la guerre 20% du brut mondial.

«Il s'agira d'un CESSEZ-LE-FEU réciproque!», a ajouté M. Trump selon qui les Etats-Unis «ont déjà atteint et dépassé tous nos objectifs militaires» depuis le lancement des frappes américano-israéliennes le 28 février.

Il a également fait part de discussions «très avancées» en vue d'un accord de paix «à long terme» avec l'Iran, qui a transmis «une proposition en 10 points» qui «constitue une base viable pour négocier».

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