Donald Trump s'est attribué mercredi le mérite d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et assuré qu'il ne laisserait pas la bande de Gaza «redevenir un refuge pour terroristes», après l'annonce par plusieurs sources d'un tel accord.

«Cet accord épique n'a pu voir le jour que grâce à notre victoire historique en novembre», a estimé le président élu sur son réseau social. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le président élu américain, qui prendra ses fonctions lundi, avait lui-même assuré un peu plus tôt sur son réseau Truth Social: «Nous avons un accord sur les otages au Moyen-Orient. Ils seront libérés bientôt».

Son futur émissaire pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a été impliqué aux côtés des représentants de l'administration Biden dans les discussions menées sous l'égide du Qatar et de l'Egypte en vue de cet accord de trêve dans la bande de Gaza. Celui-ci porte aussi sur la libération d'otages retenus dans le territoire palestinien après 15 mois de guerre dans la bande de Gaza.

«Mon équipe pour la sécurité nationale, à travers les efforts de (...) Steve Witkoff, continuera à travailler en étroite collaboration avec Israël et nos alliés pour s'assurer que Gaza ne redevienne jamais un refuge pour terroristes», a assuré Donald Trump.

Promouvoir la paix par la force

«Nous allons continuer de promouvoir la paix par la force à travers la région, en s'appuyant sur la dynamique créée par cette trêve pour élargir les accords d'Abraham», qui normalisent les relations entre Israël et quatre pays arabes du Golfe et d'Afrique, un processus qui avait vu le jour pendant son premier mandat et qu'il avait ardemment promu.

Les Etats-Unis ambitionnent notamment un rapprochement entre l'Arabie saoudite, richissime royaume du Golfe et poids lourds du monde arabe, et Israël, deux pays qui sont leurs alliés.

Sur le réseau social X, le futur conseiller à la Sécurité nationale du président élu, Mike Waltz, a attribué l'accord à «L'effet Trump».