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Moyen-Orient Trump se sentirait mieux s'il récupérait l'uranium enrichi iranien

ATS

15.5.2026 - 04:40

Donald Trump, avec son ministre de la défense sur le cliché, fait régulièrement des déclarations diverses et parfois contradictoires concernant le stock d'uranium enrichi de l'Iran (archives).
Donald Trump, avec son ministre de la défense sur le cliché, fait régulièrement des déclarations diverses et parfois contradictoires concernant le stock d'uranium enrichi de l'Iran (archives).
ATS

Le président américain Donald Trump se «sentirait mieux» si les Etats-Unis récupéraient l'uranium enrichi de l'Iran, a-t-il dit jeudi sur la chaîne télévisée Fox News. Cela se justifie «plus pour des raisons de communication qu'autre chose», a-t-il ajouté.

Keystone-SDA

15.05.2026, 04:40

«Je préférerais l'avoir. Je me sentirais mieux si je l'avais [...] mais je pense que c'est plus pour des raisons de communication qu'autre chose», a indiqué le président américain dans un entretien avec Fox News, enregistré à Pékin où il se trouve en déplacement officiel.

«Ce que nous pourrions faire, c'est bombarder de nouveau», a-t-il ajouté, faisant référence aux frappes lancées en 2025 par les Etats-Unis contre des sites nucléaires iraniens.

Donald Trump a fait des déclarations diverses et parfois contradictoires concernant le stock d'uranium enrichi de l'Iran, affirmant tantôt qu'il était inaccessible, car enfoui sous les décombres, et tantôt qu'il suffisait de surveiller les sites à distance.

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