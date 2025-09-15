  1. Clients Privés
Etats-Unis Trump signe un décret pour déployer la Garde nationale à Memphis

ATS

16.9.2025 - 00:06

Donald Trump a signé lundi le décret de déploiement des militaires de la Garde nationale à Memphis.
Donald Trump a signé lundi le décret de déploiement des militaires de la Garde nationale à Memphis.
ATS

Donald Trump a signé lundi le décret présidentiel de déploiement des militaires de la Garde nationale à Memphis, dans le Tennessee (sud), dans le cadre de sa lutte contre la criminalité ciblant des grandes villes américaines dirigées par les opposants démocrates.

Keystone-SDA

16.09.2025, 00:06

Le président américain a affirmé que cette opération serait une «réplique» de celle réalisée à Washington, malgré les critiques des démocrates qui l'accusent de dérive autoritaire et de militariser les questions de sécurité publique.

L'opération à Memphis «comprendra la Garde nationale, le FBI» et d'autres agences fédérales, a déclaré Donald Trump lors d'une cérémonie à la Maison Blanche, expliquant sa décision par «la criminalité» qui sévit selon lui dans cette ville.

«On va probablement s'occuper de Chicago ensuite», a-t-il ajouté, cette grande ville démocrate étant dans sa ligne de mire depuis plusieurs semaines.

Le président républicain affirme que le déploiement de la Garde nationale dans la capitale Washington, mais aussi à Los Angeles avant elle, a aidé ces deux villes face à la criminalité des immigrés, réitérant son discours habituel sur ce sujet.

Ville à majorité noire, Memphis est dirigée par un maire démocrate, dans un Etat du Tennessee tenu lui par un gouverneur républicain.

