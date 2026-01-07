  1. Clients Privés
Tensions avec le Danemark Trump étudie «activement» un «achat» du Groenland

ATS

7.1.2026 - 19:11

Donald Trump étudie «activement» un «achat» du Groenland avec ses équipes, a déclaré mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, tout en refusant une nouvelle fois d'exclure l'option militaire pour obtenir l'île, territoire autonome danois.

Interrogé par le magazine américain The Atlantic sur les implications pour le Groenland de l'opération militaire menée par les forces spéciales américaines au Venezuela, Donald Trump a déclaré que c'était à ses partenaires de les évaluer : «Ils vont devoir se faire leur propre opinion» (photo d’archives).
Interrogé par le magazine américain The Atlantic sur les implications pour le Groenland de l'opération militaire menée par les forces spéciales américaines au Venezuela, Donald Trump a déclaré que c'était à ses partenaires de les évaluer : «Ils vont devoir se faire leur propre opinion» (photo d’archives).
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

07.01.2026, 19:11

07.01.2026, 19:20

«C'est quelque chose dont le président et son équipe de sécurité nationale discutent activement», a dit Karoline Leavitt pendant une conférence de presse, en réponse à une question sur une possible acquisition.

