Donald Trump estime que les Iraniens «n'ont pas encore payé un prix suffisant pour ce qu'ils ont fait à l'humanité et au monde depuis 47 ans». ATS

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il allait étudier un plan iranien pour résoudre le conflit au Moyen-Orient. Il a toutefois ajouté douter que ce plan soit «acceptable» pour Washington.

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Les Iraniens «n'ont pas encore payé un prix suffisant pour ce qu'ils ont fait à l'humanité et au monde depuis 47 ans», a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social.

L'Iran a transmis cette semaine un nouveau texte via le Pakistan, médiateur des discussions, sans qu'aucun détail ne filtre sur le contenu.

Donald Trump avait indiqué vendredi n'être «pas satisfait» de cette dernière mouture. Il avait répété qu'à son sens les dirigeants iraniens étaient «désunis» et incapables de s'entendre sur une stratégie de sortie du conflit.