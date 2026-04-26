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Etats-Unis Trump évacué après des tirs à un dîner auquel il participait

ATS

26.4.2026 - 03:00

Donald Trump a été évacué par des agents secrets, lors du dîner des correspondants à la Maison Blanche, semadi. Des tirs avaient précédemment été entendus.
Donald Trump a été évacué par des agents secrets, lors du dîner des correspondants à la Maison Blanche, semadi. Des tirs avaient précédemment été entendus.
ATS

Le président américain Donald Trump a été évacué samedi soir du dîner des correspondants de la Maison Blanche où des tirs ont été entendus. Un tireur présumé a été arrêté, selon des responsables de la sécurité et des journalistes de l'AFP.

Keystone-SDA

26.04.2026, 03:00

26.04.2026, 04:01

Donald Trump et son épouse Melania Trump sont «en sécurité», a précisé le Secret Service, en charge de la protection des hautes personnalités politiques américaines.

Plusieurs centaines de personnes assistaient à cet événement annuel dans un grand hôtel de Washington.

Toute la salle a été évacuée, ont constaté des journalistes de l'AFP, tandis que les membres du gouvernement américain du chef du Pentagone Pete Hegseth au chef de la diplomatie américaine Marco Rubio ont apparemment été évacués.

Il régnait une grande confusion sur les circonstances précises de l'incident survenu en plein dîner des correspondants de la Maison Blanche en présence, pour la première fois en tant que président, de Donald Trump.

Aucune information officielle n'a été communiquée pour le moment sur des victimes.

Sur une vidéo de l'AFP, on peut voir le président Trump, smoking et noeud papillon, assis à la table d'honneur alors que retentissent des coups sourds qui ne suscitent dans un premier temps aucune réaction.

Ce n'est qu'après quelques secondes que les convives semblent se rendre compte qu'un incident s'est produit, la Première dame, Melania Trump, montrant un visage angoissé alors que le président semble sans réaction.

Un suspect appréhendé

Des agents de sécurité lourdement armés interviennent alors très rapidement et évacuent le président vers la gauche de l'estrade. La musique d'ambiance s'arrête alors que d'autres gardes enjambent la table et semblent tenir en joue le public.

Alors que le silence se fait dans la salle, les invités, répartis à des tables rondes à nappe blanche, se cachent sous les tables après un moment de stupeur.

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a salué le travail des services de sécurité et dit qu'un suspect avait été «appréhendé».

Il a ajouté espérer que les festivités puissent se poursuivre, mais il n'était pas clair dans l'immédiat si la soirée pourrait reprendre.

Des policiers ont encerclé les lieux et des hélicoptères survolaient les lieux dans le centre de la capitale.

L'association des correspondants à la Maison Blanche (WHCA) est organisatrice de ce grand raout politico-médiatique.

Depuis son retour au pouvoir, le président américain attaque sans relâche la presse, verbalement et devant les tribunaux, tandis que l'emprise de ses alliés sur le paysage médiatique s'étend, comme le rachat de Warner Bros Discovery (WBD) par son concurrent Paramount Skydance, contrôlé par des proches de Donald Trump, les Ellison.

Le milliardaire, contrairement à tous ses prédécesseurs depuis les années 1920, a toujours boudé la soirée en tant que président.

Ce dîner, auquel assistent des centaines de journalistes et dirigeants de presse avec leurs invités du monde politique et économique, a lieu chaque année fin avril. Il lève des fonds pour des bourses et des prix.

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