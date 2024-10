Ces changements qui vous attendent au mois de novembre

Nouveau permis de conduire au format carte de crédit, modifications des billets CFF et caractères spéciaux dans le passeport suisse: de nombreux changements sont prévus en Suisse à partir de novembre 2024.

Aux CFF, les billets pour l'étranger pourront être achetés sur mobile à partir de novembre. KEYSTONE

SDA

En novembre 2024, de nombreux changements sont à nouveau prévus en Suisse. Le permis de conduire ne sera plus valable qu'au format carte de crédit - ce n'est qu'une des nombreuses adaptations en vue du nouveau mois.

blue News te présente un aperçu de tous les changements.

Permis de conduire au format carte de crédit

A partir du 1er novembre, l'ancien permis de conduire bleu suisse sur papier ne sera plus valable. D'ici là, tous les conducteurs devront être en possession d'un permis au format carte de crédit. Ceux qui présenteront encore l'ancien permis lors d'un contrôle de police après cette date devront s'attendre à une amende de 20 francs.

Fin août, 330'000 personnes possédaient encore un tel permis bleu. Pour l'échanger contre un nouveau, les conducteurs peuvent s'adresser à un service des automobiles de leur canton de résidence - sur place ou en ligne. Le nouveau permis de conduire au format carte de crédit est envoyé par la poste en quelques jours.

Éradication des épizooties

Début novembre, la Confédération et les éleveurs de bovins veulent entamer une éradication durable de l'épizootie de diarrhée virale bovine (BVD ; «diarrhée bovine»). Dans un premier temps, un système de feux tricolores («exempt de BVD», «non exempt de BVD») et des restrictions partielles doivent rendre le trafic des animaux plus sûr pendant une phase de transition de deux ans.

Pendant longtemps, la BVD a causé des dommages économiques de plusieurs millions de francs par an dans les élevages bovins suisses. La BVD est sans danger pour l'homme.

Les CFF vendent des billets internationaux via une application

A partir de début novembre, les voyageurs pourront également acheter des voyages en train à l'étranger sur l'application mobile des CFF sur leur smartphone. Selon un communiqué, les CFF répondent par ce canal de vente supplémentaire à un besoin souvent exprimé par les clients.

Les relations journalières avec les pays voisins de la Suisse et les pays du Benelux pourront être réservées via l'application Mobile CFF - mais «pour l'instant» pas encore les billets pour les trains de nuit.

A partir de novembre, les CFF proposeront également sur l'application mobile CFF des voyages internationaux vers Londres, Bratislava ou Barcelone ainsi que d'autres liaisons vers les pays limitrophes. Jusqu'à présent, ces billets et les réservations peuvent être achetés ou effectués via le site Internet des CFF et les centres de voyages.

Susanne Wille devient directrice générale de la SSR

La journaliste de télévision Susanne Wille prendra officiellement ses fonctions de directrice générale de la SSR le 1er novembre. Originaire d'Argovie, elle est la première femme à diriger la SSR et succède à Gilles Marchand, qui s'est retiré.

Susanne Wille s'est fait connaître en tant que présentatrice de l'émission d'information «10 sur 10». KEYSTONE

Wille s'est fait connaître en tant que présentatrice de l'émission d'information «10 sur 10». Ces quatre dernières années, elle a dirigé le département culturel de la Radio Télévision Suisse. Parmi les chantiers de la radio et de la télévision publiques en Suisse, on trouve notamment la répartition des concessions, la baisse des recettes et la votation sur la réduction de moitié des redevances radio et TV, prévue pour 2026.

Le canton de Zurich élargit son offre de conseil aux victimes

Le canton de Zurich proposera à partir de novembre 2025 un service de conseil téléphonique 24 heures sur 24 pour les victimes d'actes de violence dans toute la Suisse. L'offre sera gérée par le service de conseil aux victimes de Zurich.

Selon le Conseil d'Etat zurichois, le service de consultation téléphonique permettra aux victimes de violence d'obtenir les premiers renseignements 24 heures sur 24, 365 jours par an. Elles doivent ensuite être orientées rapidement vers le centre de conseil aux victimes ou l'institution qui leur convient le mieux. En cas d'urgence, le service de conseil aux victimes réagit par une intervention de crise.

En raison de sa longue expérience, le Centre LAVI de Zurich dispose des conditions idéales pour l'exploitation d'un centre de consultation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, poursuit le communiqué.

Caractères spéciaux dans les documents officiels

A partir du 11 novembre, il sera possible d'écrire des caractères spéciaux sur les lettres des documents officiels tels que les passeports ou les cartes d'identité. A quelques exceptions près, tous les caractères spéciaux des langues européennes sont inscrits dans tous les registres de personnes en Suisse.

Toute personne concernée peut demander une adaptation à partir du 1er janvier 2025. Jusqu'à cette date, les modifications ne seront effectuées que si l'inscription doit de toute façon être modifiée.

Déclaration de naissance sans sexe

A partir du 11 novembre également, la naissance d'un enfant pourra être déclarée à l'autorité compétente sans indication du sexe. Ceci n'est toutefois possible que dans les cas où le sexe du nouveau-né ne peut pas être clairement établi. Pour cela, il faut présenter un certificat médical correspondant.

Au plus tard trois mois après la naissance, les parents doivent annoncer le sexe à l'office d'état civil. Parallèlement, de nouveaux prénoms peuvent être donnés à l'enfant.

Avec du matériel de Keystone-SDA

SDA