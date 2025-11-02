A Blatten, la neige recouvre les traces de la catastrophe

Cinq mois après l’éboulement dévastateur, Blatten, dans le Lötschental, semble figé sous un charme étrange: la neige et la glace ont effacé les traces de la catastrophe. Là où s’étendaient jadis la boue et les rochers, s’étend à présent un lac paisible, miroitant, où flottent quelques maisons comme en rêve.

Après l'éboulement de mai, le village détruit semble presque paisible sous la neige et la glace. KEYSTONE

Des images spectaculaires montrent le village enneigé de Blatten, dans le Lötschental. Réalisées par le photographe Michael Probst le 28 octobre 2025, elles sont restées jusqu’à présent largement inaperçues. Pourtant, elles offrent une vision inhabituelle du lieu de la catastrophe.

Le village, en grande partie enseveli par un éboulement le 28 mai, est aujourd’hui méconnaissable sous son manteau de neige. Le cône de déjection a presque disparu, tandis que le lac apparaît calme et paisible.

Le cône de déjection est recouvert de neige - l'ampleur de la destruction reste cachée. KEYSTONE

Sur les images, les toits des maisons détruites semblent flotter sur une eau bleu-verdâtre. Aucune boue, aucun amas de roches : rien n’évoque le drame survenu ici. Tombée peu avant le 24 octobre, la neige a provoqué la fermeture de la route d’urgence reliant le village touché par l’éboulement.

Seuls les toits émergent des eaux vert turquoise du lac nouvellement formé. KEYSTONE

Voici à quoi ressemblait le village enseveli le 11 octobre 2025. KEYSTONE

Lors de l’éboulement survenu à la fin du mois de mai, une grande partie du village haut-valaisan, ainsi que ses voies d’accès, avaient été ensevelies. Au total, 68 millions de francs de dons ont été recueillis pour Blatten: 23 millions proviennent de la Chaîne du Bonheur, 3,9 millions des œuvres d’entraide Caritas Suisse et Croix-Rouge suisse, 5 millions de la Confédération et 10 millions du canton du Valais.

La commune de Blatten a reçu directement des dons d'un montant d'environ 26 millions de francs, dont la majeure partie est affectée à la reconstruction.

