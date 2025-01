Si l'on veut devenir conseiller fédéral, il faut respecter certaines lois écrites et tacites. Voici comment se déroule le processus.

Le conseiller ou la conseillère fédéral(e) est élu(e) pour quatre ans. Mais souvent, ils restent plus longtemps. Illustration : Keystone

Comment devient-on conseiller ou conseillère fédéral? Une question simple, mais à laquelle il n'est pas facile de répondre. En effet, vous pouvez certes planifier une carrière de conseiller fédéral, mais il n'y a pas de garantie de succès.

Il existe néanmoins quelques règles que les futurs conseillers fédéraux devraient suivre.

En principe, tout citoyen suisse ayant le droit de vote peut devenir conseiller fédéral à partir de 18 ans. Une carrière politique préalable n'est juridiquement pas nécessaire - mais dans la pratique, avoir usé son pantalon ou sa jupe dans les hémicycles est un grand avantage. Voire une condition sine qua non.

Trois tours de scrutin

L'élection se fait par l'Assemblée fédérale. C'est-à-dire par les 200 membres du Conseil national et les 46 membres du Conseil des États.

Le processus électoral commence par une nomination des candidats - le plus souvent par les partis politiques. Le conseiller ou la conseillère fédéral(e) est élu(e) par les parlementaires au cours de plusieurs tours de scrutin. Lors des deux premiers tours, toutes les personnes éligibles peuvent passer la rampe. A partir du troisième tour, aucun nouveau candidat ne peut se présenter. Seules les personnes ayant obtenu des voix lors des deux premiers tours de scrutin peuvent encore être élues.

Si personne n'obtient plus de la moitié des voix valables, la personne ayant obtenu le moins de voix est éliminée avant le prochain tour de scrutin. Cette procédure est répétée jusqu'à ce qu'une personne obtienne plus de la moitié des voix valables et soit donc élue.

La formule magique

Plusieurs règles non écrites jouent un rôle important dans l'élection du Conseil fédéral, mais elles ne sont pas fixées par la loi. La plus connue est la «formule magique». Elle stipule que les trois partis les plus forts de Suisse ont droit à deux sièges au Conseil fédéral et le quatrième à un. Les petits partis n'y ont pas de siège. La formule magique n'est toutefois pas une règle officielle et ne doit donc pas être obligatoirement respectée.

En outre, lors de la composition du Conseil fédéral, on veille à ce que les différentes parties du pays et les régions linguistiques soient représentées de manière équilibrée. Cela doit garantir que la diversité culturelle et linguistique de la Suisse soit également représentée au sein de son exécutif.

Ces dernières années, la question du genre a en outre pris de plus en plus d'importance: autrement dit, une répartition adéquate des femmes et des hommes au sein du Conseil fédéral.

Pour les candidats potentiels, le chemin vers le Conseil fédéral est souvent le résultat d'une longue carrière politique, appelée familièrement «tour du bœuf». De nombreux candidats retenus ont auparavant acquis de l'expérience au niveau communal et cantonal avant de se lancer dans la politique fédérale. Le travail au Conseil national ou au Conseil des Etats offre alors la possibilité de se profiler au niveau national et de développer son réseau.

A l'approche d'une élection au Conseil fédéral, il est crucial pour les candidats non seulement de gagner le soutien de leur propre parti, mais aussi de convaincre les parlementaires d'autres partis.

Prendre ses fonctions dans les deux mois

Une fois que l'on est devenu(e) conseiller(ère) fédéral(e), on doit entrer en fonction dans un délai de deux mois. En acceptant leur élection, les élus s'engagent à démissionner d'autres charges ou fonctions au service de la Confédération ou d'un canton.

Cette règle vise à éviter les conflits d'intérêts et à garantir que les conseillers fédéraux puissent se consacrer pleinement à leur tâche.

Le conseiller ou la conseillère fédéral(e) est élu(e) pour quatre ans. Il arrive souvent que des personnes restent plus de quatre ans au Conseil fédéral, ce qui signifie qu'elles doivent être réélues pour un nouveau mandat. Les conseillères et conseillers fédéraux peuvent démissionner à tout moment - comme récemment la ministre de la Défense Viola Amherd.