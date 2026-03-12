  1. Clients Privés
Transports Tunnel de la Furka : trains et ferroutage suspendus après un incident

ATS

12.3.2026 - 09:38

Le tunnel ferroviaire de la Furka est fermé au trafic depuis mercredi après-midi jusqu'à nouvel avis. La faute à un camion chargé sur un convoi de ferroutage, qui est sorti des cales et a endommagé un train arrêté ainsi qu'une une partie de l'infrastructure.

Il n'est actuellement pas possible de se rendre à Realp depuis Oberwald et vice-versa.
KEYSTONE

L'incident est survenu vers 15h35, peu après le départ du convoi à Oberwald (VS) en direction de Realp (UR), près du tunnel d'évitement qui précède de quelques centaines de mètres celui de la Furka. Les enquêteurs sont à pied d'oeuvre, indique jeudi la compagnie ferroviaire Matterhorn Gotthard Bahn (MGB).

Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) et la police ont relevé de premières empreintes. Le Ministère public valaisan doit mener d'autres inspections dans la journée. «Les vérifications étant encore en cours, le tronçon n'a pas encore pu être remis en état», précise à Keystone-ATS une porte-parole de la MGB.

Inondation à Bussigny. Une rupture de conduite prive d’eau courante une partie de l’Ouest lausannois

Inondation à BussignyUne rupture de conduite prive d’eau courante une partie de l’Ouest lausannois

Il n'est actuellement pas possible de se rendre à Realp depuis Oberwald et vice-versa. Le ferroutage est autant concerné que le trafic ferroviaire régulier. Les voyageurs sont priés de faire le détour par Zurich.

