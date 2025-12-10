  1. Clients Privés
«Une étape naturelle» Uber lance ses taxis à l'assaut du canton du Jura

ATS

10.12.2025 - 06:37

Les taxis Uber sont désormais disponibles dans le canton du Jura, annonce la société californienne mercredi. Celle-ci est dès lors présente dans toute la Suisse.

Les Jurassiens peuvent désormais commander un taxi Uber, comme tous les autres Suisses. (archive)
Les Jurassiens peuvent désormais commander un taxi Uber, comme tous les autres Suisses. (archive)
ATS

Keystone-SDA

10.12.2025, 06:37

10.12.2025, 07:10

«Les résidents du canton du Jura peuvent désormais utiliser l'application Uber pour commander une course opérée par un chauffeur de taxi professionnel, en quelques clics seulement», informe Uber dans un communiqué.

Selon le groupe américain, cette extension répond à une demande «en constante augmentation et représente une opportunité économique majeure supplémentaire pour les chauffeurs de taxi actifs dans le canton du Jura».

«En 2025, nous avons constaté une hausse claire de la demande pour nos services, et nous étendre au Jura est une étape naturelle pour répondre aux besoins de mobilité des personnes qui vivent et travaillent ici. Il est essentiel pour nous que chacun en Suisse puisse compter sur des services de mobilité abordables, fiables et flexibles», a déclaré Jean-Pascal Aribot, directeur général d'Uber Suisse, cité dans le communiqué.

Cette année, la plateforme de mobilité précise avoir augmenté sa présence dans le pays, qui passe de quinze à 26 cantons.

