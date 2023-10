L'UDC devrait encore renforcer sa place de premier parti de Suisse lors des élections fédérales, selon le dernier baromètre électoral de la SSR publié mercredi. Le PS enregistre également des gains tandis que les Vert-e-s chutent en-dessous de 10%.

Le prochain parlement devrait glisser à droite, selon le dernier baromètre électoral de la SSR (archives). ATS

L'UDC totalise désormais 28,1% des intentions de vote (+2,5 points de pourcentage par rapport à 2019). Le PS se classe en 2e position avec 18,3% (+ 1,5). Le Centre (14,3%) et le PLR (14,1%) sont au coude à coude pour la 3e place.

Les Vert-e-s enregistrent une baisse de 3,5 points de pourcentage à 9,7%. Les Vert'libéraux reculent aussi, mais dans une moindre mesure (-1 à 6,8%).

Le sondage a été effectué en ligne entre le 22 septembre et le 5 octobre par l'institut Sotomo. En tout, 31'850 personnes y ont pris part (26'274 en Suisse alémanique, 4661 en Suisse romande et 915 en Suisse italienne). Les résultats ont été pondérés avec des critères géographiques, socio-démographiques et politiques. La marge d'erreur est de +/- 1,2 point de pourcentage.

dv, ats