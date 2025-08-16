L'UDC tient son assemblée des délégués ce samedi à Schaffhouse, avec un discours attendu de son président Marcel Dettling. Le parti, très sceptique sur le sujet, donnera notamment son mot d'ordre pour le projet de carte d'identité électronique (e-ID), soumis à votation le 28 septembre.

Les utilisateurs de téléphones portables peuvent déjà télécharger une version test de l'application de portefeuille swiyu. L'E-ID devrait y être conservé un jour. (photo d'archives) sda

Keystone-SDA ATS

Les rapports avec l'UE, la libre circulation, la criminalité étrangère et l'augmentation de la population en Suisse figureront au centre des discussions. Outre l'e-ID, les délégués définiront leur mot d'ordre sur l'initiative des Jeunes socialistes demandant un impôt sur les successions au-delà de 50 millions de francs, destiné à des mesures pour le climat, mis au vote le 30 novembre.

Les Vert'libéraux tiendront également leur assemblée. Au menu, les mots d'ordre pour l'e-ID et pour la suppression de la valeur locative, les deux objets mis au vote le 28 septembre. Le président de Swissmem Martin Hirzel doit aussi s'exprimer sur la «guerre commerciale» lancée par les Etats-Unis.