«L'Etat devient de plus en plus vorace», a dit le président sortant de l'UDC Marco Chiesa devant les délégués de son parti, réunis samedi en assemblée à Langenthal. Si l'Etat coûte de plus en plus cher, les citoyens auront de moins en moins d'argent dans leurs poches.

Le président sortant de l'UDC, Marco Chiesa, a dénoncé "un Etat vorace" samedi à Langenthal (BE). ATS

Selon Marco Chiesa, les autres partis gaspillent des milliards de francs pour l'asile ou l'aide au développement.

Le président sortant a ensuite lancé des piques contre l'Union européenne. «Nous ne devons pas signer avec l'UE», a relevé le Tessinois.

Et de poursuivre: «L'Etat s'engage pour de nouvelles dépenses, ce qui entraîne de nouvelles dettes et des impôts plus élevés. L'UDC n'y donnera pas son aval. «Nous voulons que les habitants de ce pays aient plus d'argent pour vivre , mais pas la Berne fédérale», a poursuivi le politicien.

hn, ats