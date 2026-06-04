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Union européenne L'Europe discute de renvoyer les Ukrainiens mobilisables au front

ATS

4.6.2026 - 11:16

Les Ukrainiens en âge de servir dans l’armée pourraient à l’avenir ne plus bénéficier du statut de protection temporaire dans l’Union européenne. Les ministres de l’intérieur de l’UE et le conseiller fédéral Beat Jans discutent jeudi plusieurs propositions en ce sens.

Le conseiller fédéral Beat Jans (à gauche sur l’image) discute avec ses homologues de l’Union européenne – ici avec le ministre de l’intérieur lituanien Vladislav Kondratovic – de la situation migratoire actuelle en Europe. L’un des thèmes abordés est le futur statut de protection des Ukrainiens.
Le conseiller fédéral Beat Jans (à gauche sur l’image) discute avec ses homologues de l’Union européenne – ici avec le ministre de l’intérieur lituanien Vladislav Kondratovic – de la situation migratoire actuelle en Europe. L’un des thèmes abordés est le futur statut de protection des Ukrainiens.
ATS

Keystone-SDA

04.06.2026, 11:16

04.06.2026, 11:29

L’une des pistes évoquées consiste à exclure du statut de protection les hommes en âge de conscription, soit entre 23 et 60 ans, a indiqué à son arrivée à Luxembourg le commissaire européen aux Affaires intérieures, l’Autrichien Magnus Brunner. Une autre idée prévoit d’exclure du dispositif les Ukrainiens provenant de certaines régions.

Cette dernière option est déjà appliquée par la Suisse depuis l’automne dernier. La Confédération distingue en effet, pour l’octroi de la protection temporaire, entre des régions vers lesquelles un retour est considéré comme raisonnable ou non, selon une communication de l’administration.

Le statut de protection en Suisse comme dans l’UE arrive à échéance le 4 mars 2027.

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