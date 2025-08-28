  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Invité en tant qu'ami de la Chine Ueli Maurer assistera au défilé de Pékin... avec Poutine et Kim Jong-un

Andreas Fischer / Trad.

28.8.2025

Pékin invite à un grand défilé militaire et Ueli Maurer figure sur la liste des invités aux côtés de Vladimir Poutine et Kim Jong-un. L'ancien conseiller fédéral n'y voit aucun problème. Il n'a pas de mandat officiel de la Suisse.

L'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer a accepté une invitation de Pékin à célébrer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
L'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer a accepté une invitation de Pékin à célébrer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
sda

Andreas Fischer / Trad.

28.08.2025, 21:38

28.08.2025, 22:02

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le 3 septembre, la Chine commémorera sa victoire sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, en conviant de nombreuses personnalités politiques étrangères à un imposant défilé militaire.
  • Ueli Maurer souhaite également y assister – aux côtés de dirigeants autocratiques tels que Vladimir Poutine et Kim Jong-un.
  • À la Berne fédérale, les autorités n’étaient pas informées des projets de l’ancien conseiller fédéral.
Montre plus

La semaine prochaine, la Chine prévoit de célébrer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale par le plus grand défilé militaire organisé depuis plus de dix ans. Pour l’occasion, Pékin a convié des chefs d’État venus des quatre coins du monde. Parmi les invités figurent Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord, le général putschiste Min Aung Hlaing du Myanmar, ainsi que le président serbe Aleksandar Vučić. Vladimir Poutine est attendu en tant qu’invité d’honneur.

Aux côtés du Gotha des régimes autocratiques se trouve également un Suisse : Ueli Maurer. L'ancien conseiller fédéral participera aux festivités sur invitation de Pékin, rapporte la SRF. Mais le voyage du politicien de l'UDC ne repose pas sur un mandat officiel du Conseil fédéral. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'en savait rien non plus.

Ueli Maurer ne semble voir aucun problème dans ce voyage. Il est important, selon lui, de maintenir des contacts et de bonnes relations avec la Chine, a déclaré l’ancien ministre de la Défense et des Finances à la SRF.

En tant que conseiller fédéral, Maurer avait déjà fait preuve d'une attitude résolument favorable à la Chine. Lors de ses deux mandats de président de la Confédération, il s'est rendu à Pékin en 2013 et en 2019 et y a rencontré le président chinois Xi Jinping.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

Macabre découverte à Saint-Légier-La Chiésaz
Le Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !
Le corps d'un homme défiguré découvert dans le Doubs
Nucléaire iranien : l'Europe passe des menaces aux actes
Crucifié par le Shakhtar, Servette ne parvient pas à imiter Lausanne
Cyril Féraud annonce son départ de 2 émissions emblématiques