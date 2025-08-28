Pékin invite à un grand défilé militaire et Ueli Maurer figure sur la liste des invités aux côtés de Vladimir Poutine et Kim Jong-un. L'ancien conseiller fédéral n'y voit aucun problème. Il n'a pas de mandat officiel de la Suisse.

L'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer a accepté une invitation de Pékin à célébrer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. sda

Andreas Fischer / Trad. Andreas Fischer

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le 3 septembre, la Chine commémorera sa victoire sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, en conviant de nombreuses personnalités politiques étrangères à un imposant défilé militaire.

Ueli Maurer souhaite également y assister – aux côtés de dirigeants autocratiques tels que Vladimir Poutine et Kim Jong-un.

À la Berne fédérale, les autorités n’étaient pas informées des projets de l’ancien conseiller fédéral. Montre plus

La semaine prochaine, la Chine prévoit de célébrer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale par le plus grand défilé militaire organisé depuis plus de dix ans. Pour l’occasion, Pékin a convié des chefs d’État venus des quatre coins du monde. Parmi les invités figurent Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord, le général putschiste Min Aung Hlaing du Myanmar, ainsi que le président serbe Aleksandar Vučić. Vladimir Poutine est attendu en tant qu’invité d’honneur.

Aux côtés du Gotha des régimes autocratiques se trouve également un Suisse : Ueli Maurer. L'ancien conseiller fédéral participera aux festivités sur invitation de Pékin, rapporte la SRF. Mais le voyage du politicien de l'UDC ne repose pas sur un mandat officiel du Conseil fédéral. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'en savait rien non plus.

Ueli Maurer ne semble voir aucun problème dans ce voyage. Il est important, selon lui, de maintenir des contacts et de bonnes relations avec la Chine, a déclaré l’ancien ministre de la Défense et des Finances à la SRF.

En tant que conseiller fédéral, Maurer avait déjà fait preuve d'une attitude résolument favorable à la Chine. Lors de ses deux mandats de président de la Confédération, il s'est rendu à Pékin en 2013 et en 2019 et y a rencontré le président chinois Xi Jinping.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.