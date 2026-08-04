Des bombardements russes ont fait mercredi au moins 15 morts et des dizaines de blessés dans la capitale ukrainienne Kiev et sa région et ont incendié des entrepôts. En Russie, une personne a été blessée lors d'une attaque de drones ukrainiens dans la région de Toula.

Les explosions à Kiev ont retenti pendant une alerte aux missiles balistiques (archives).

L'AFP avait entendu une dizaine d'explosions peu après minuit à Kiev. Un peu plus de cinq heures plus tard, une épaisse fumée s'élevait encore au-dessus de la capitale ukrainienne et une odeur de brûlé était présente dans l'air.

L'armée de l'air avait signalé dans la nuit l'approche de plusieurs missiles balistiques. Les autorités ont ensuite constaté des conséquences de l'attaque dans «plus de sept lieux» de la capitale, dans les quartiers de Golosiivsky, Desniansky, Obolonsky et Sviatoshynsky, d'après l'administration militaire de la ville de Kiev.

«Des incendies ont éclaté dans des entrepôts, touchant une zone étendue», a-t-elle rapporté, ajoutant que «l'infrastructure résidentielle» avait aussi été endommagée.

«Dans le district de Golosiivsky, deux personnes blessées ont été extirpées des décombres d'un entrepôt qui a été détruit», a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur le réseau social Telegram.

Wildberries encore frappé

L'édile a par la suite indiqué qu'une personne avait été tuée et que 24 autres avaient été blessées, dont quatre grièvement. D'après les services d'urgence ukrainiens, l'armée russe a fait usage de drones et de missiles balistiques.

Dans les environs de Kiev, «14 personnes ont été tuées et 27 blessées au cours de l'attaque nocturne ennemie» à l'extérieur de Kiev, ont écrit les services d'urgence ukrainiens sur le réseau social Telegram. Selon les services d'urgence nationaux, l'attaque a provoqué dans la région des incendies d'entrepôts et d'autres sites logistiques.

En Russie, la région de Toula a subi une attaque de drones ukrainiens, selon son gouverneur Dmitri Milaïev. Cent sept de ces appareils ont été détruits par la défense aérienne et une personne a été blessée, de même source.

L'un de ces drones s'est écrasé sur un centre de tri de Wildberries, géant du commerce en ligne, souvent qualifié d'"Amazon russe», a rapporté le gouverneur, y provoquant un incendie, confirmé par l'entreprise, ciblée ces derniers jours par Kiev.

Intensification des frappes

Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les frappes se sont intensifiées des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles. Kiev réclame davantage de missiles américains Patriot, pour lui permettre de protéger son espace aérien des attaques de missiles balistiques russes.

L'Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses attaques contre des infrastructures civiles russes, notamment logistiques ou énergétiques.

D'après les autorités russes, cinq personnes ont été tuées mardi matin dans une attaque de drones ukrainiens dans la région de Moscou, où Kiev a notamment visé des entrepôts de Wildberries. Il s'agit d'un bilan élevé pour la région de la capitale russe, située à plusieurs centaines de kilomètres du front.

Sur le front, la situation évolue lentement. Les deux armées s'opposent pour le contrôle des dernières villes du Donbass sous contrôle ukrainien, l'est industriel de l'Ukraine que Moscou s'est donné pour objectif de conquérir.

Les efforts de médiation diplomatique initiés par Washington sont pour leur part au point mort depuis la fin février.