Plusieurs explosions ont secoué la capitale ukrainienne Kiev tôt mercredi, ont constaté des journalistes de l'AFP, au dernier jour du sommet de l'OTAN en Turquie. L'attaque intervient moins d'une semaine après les pires frappes russes sur Kiev, qui ont fait 30 morts.

Selon le maire de Kiev, la capitale ukrainienne a été attaquée avec des missiles balistiques (archives).

Une première déflagration a été entendue mercredi avant même que les sirènes d'alerte aérienne de la ville ne retentissent. Elle a été suivie de quatre autres, ont indiqué les journalistes de l'AFP sur place.

Le maire, Vitali Klitschko, a fait état de deux blessés. Il a indiqué que des entrepôts étaient en feu dans un quartier de la ville à la suite d'une frappe de missile et qu'un «bâtiment non résidentiel» était également en flammes dans un autre secteur.

«L'ennemi attaque la capitale avec des missiles balistiques. Restez dans les abris!», a écrit M. Klitschko sur les réseaux sociaux.

Zelensky à Ankara

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, présent à Ankara pour le sommet de l'OTAN, a exhorté ses alliés à livrer davantage de moyens de défense antiaérienne à son pays.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe du pays, des frappes massives russes impliquant des centaines de drones et dizaines de missiles se produisent régulièrement.

Kiev, avec des moyens bien moindres notamment en matière de missiles, a aussi fait monter en puissance ses attaques sur le territoire russe, portant un coup notamment au secteur pétrolier.