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48h après la trêve Kiev sous les bombes : drones et missiles russes frappent la capitale

ATS

14.5.2026 - 02:42

Une personne a été tuée et 16 blessées dans une vaste attaque aérienne russe sur la capitale ukrainienne Kiev, 48 heures après l'expiration d'une trêve avec Moscou, ont annoncé les autorités. La Russie a frappé la ville avec des drones et des missiles balistiques.

Plusieurs immeubles d'habitation ont été touchés par l'attaque de drones et de missiles russes sur Kiev.
Plusieurs immeubles d'habitation ont été touchés par l'attaque de drones et de missiles russes sur Kiev.
ATS

Keystone-SDA

14.05.2026, 02:42

14.05.2026, 07:15

Des journalistes de l'AFP ont entendu au cours de la nuit plusieurs explosions ainsi que des tirs de la défense antiaérienne. L'attaque a touché six districts de la capitale ainsi que six autres de sa région, selon les autorités militaires.

«A l'heure actuelle, nous avons 16 personnes blessées dans l'attaque. Malheureusement, une personne est décédée», a indiqué le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko, sur le réseau social Telegram. Plusieurs immeubles ont été touchés, selon des images réalisées par des journalistes de l'AFP et le bilan officiel.

Après une trêve de trois jours à l'occasion de commémorations de la fin de la seconde guerre mondiale, les attaques quotidiennes de la Russie sur les villes ukrainiennes ont repris dans la nuit de lundi à mardi.

«800 drones» mercredi

Mercredi, Moscou avait lancé au moins «800 drones» sur le pays, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «On ne peut certainement pas qualifier de coïncidence le fait que l'une des attaques russes les plus massives et les plus longues contre l'Ukraine ait lieu précisément au moment où le président des Etats-Unis est arrivé en visite en Chine, une visite dont on attend beaucoup», avait-il alors déclaré.

M. Zelensky avait également exhorté son homologue américain à évoquer les moyens de mettre fin à l'invasion russe au cours de sa rencontre avec le chef de l'Etat chinois Xi Jinping, qui a débuté jeudi matin à Pékin.

Ukraine. Attaque aérienne sur Kiev après l'expiration de la trêve

UkraineAttaque aérienne sur Kiev après l'expiration de la trêve

Le cessez-le-feu en vigueur du 9 au 11 mai, négocié sous l'égide des Etats-Unis, avait été entaché par des accusations de violations de part et d'autre, mais n'avait été marqué par aucune offensive d'ampleur.

Près de 15'000 civils ukrainiens avaient été tués et 40'600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022, selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) publié en janvier. L'année 2025 a été la plus meurtrière après 2022, avec plus de 2500 civils tués, selon ce document.

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