Donald Trump assure que Xi Jinping va l'aider à résoudre la guerre en Ukraine. ATS

Le président américain Donald Trump a assuré jeudi que Washington et Pékin allaient «travailler ensemble» sur la guerre en Ukraine, après une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

Keystone-SDA ATS

«L'Ukraine a été abordée de manière très forte. Nous en avons parlé pendant longtemps et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose», a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One.

Xi Jinping va «nous aider et nous allons travailler ensemble sur l'Ukraine», a déclaré Donald Trump.