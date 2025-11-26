  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gouvernement Ukraine: Witkoff rencontrera Poutine la semaine prochaine

ATS

26.11.2025 - 02:05

Steve Witkoff (à gauche sur le cliché) a déjà rencontré plusieurs fois le président russe Valdimir Poutine (archives).
Steve Witkoff (à gauche sur le cliché) a déjà rencontré plusieurs fois le président russe Valdimir Poutine (archives).
ATS

L'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine la semaine prochaine à Moscou pour discuter du plan pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, selon Donald Trump. Il a évoqué la présence possible de son gendre sur place.

Keystone-SDA

26.11.2025, 02:05

«Steve Witkoff y va, peut-être avec Jared [Kushner]. Je ne suis pas certain que Jared y aille, mais il est impliqué dans le processus. C'est un type intelligent et ils vont rencontrer le président Poutine, je crois, la semaine prochaine à Moscou», a déclaré mardi le président américain à la presse à bord de son avion.

Le 21 novembre, les Etats-Unis ont proposé un plan de paix pour l'Ukraine jugé très favorable à la Russie. Il a depuis lors été amendé, pour parvenir à une nouvelle version «significativement meilleure» pour Kiev et dont Steve Witkoff va aller discuter avec Vladimir Poutine à Moscou, à la demande de Donald Trump.

Les plus lus

Neige massive: MétéoSuisse place une partie du Valais en danger 4 sur 5
La Suisse dans le pot 2 : ses potentiels adversaires connus
Le programme messieurs chamboulé à Beaver Creek