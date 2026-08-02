Un randonneur suisse de 17 ans a fait une chute mortelle d'une quarantaine de mètres dimanche matin dans les montagnes st-galloises, près de Grabs. Les secours n'ont pu que constater son décès.

Enquête ouverte Un adolescent de 17 ans se tue lors d'une randonnée à Grabs

Le jeune homme, domicilié dans la région, effectuait une randonnée en compagnie d'un homme de 56 ans entre le Gamsberg et le Sichelchamm, a indiqué la police cantonale st-galloise. Vers 9h45, il a chuté dans le secteur du Scheffloch pour une raison qui reste à déterminer.

Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête. Les autorités n'ont pas fourni d'autres informations dans l'immédiat.