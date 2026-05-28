Un an après la destruction de Blatten, une cérémonie commémorative est organisée jeudi après-midi dans la commune haut-valaisanne. Près de 500 invités sont attendus, dont la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et des habitants du village sinistré.

Un an après l'éboulement, une cérémonie commémorative a été organisée jeudi après-midi à Blatten. ATS

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Lors d'un point presse organisé avant la cérémonie, les membres du Conseil d'Etat valaisan ont dit leur «émotion» de se retrouver à Blatten, une année après un événement que «personne n'oubliera jamais». Christophe Darbellay, Stéphane Ganzer, Franziska Biner et Franz Ruppen se sont relayés pour souligner, notamment, la volonté de construire «un nouveau Blatten» et donner «un avenir à ses habitants».

Les quatre ministres – sans leur collègue Mathias Reynard retenu par une conférence intercantonale – ont aussi rappelé ce qui avait été accompli ces douze derniers mois, et ce qui restait à réaliser, évoquant notamment les questions des aides financières, du tourisme, de l'agriculture, de la mobilité ou encore de la sûreté des lieux.

«Paradis sur terre»

Le conseiller aux Etats valaisan Beat Rieder a, lui aussi, affirmé que la reconstruction de Blatten «n'est pas une illusion». Il a aussi mentionné l'importance d'une «gestion proactive des risques» à Blatten, comme ailleurs en Suisse où la montagne est menaçante. Le sénateur a encore appelé à «ne pas oublier Blatten», grâce notamment au travail des médias.

Egalement présent devant la presse, le président de Blatten, Matthias Bellwald, est revenu sur «la douleur» engendrée par la destruction du village et le décès d'une personne, évoquant un «paradis sur terre» transformé en «scènes apocalyptiques». Il a toutefois loué la «résilience» de ses concitoyens et la «solidarité» de toutes les personnes et organisations qui contribuent à la reconstruction du village.

Après ce point presse, la cérémonie commémorative doit se tenir dans une tente montée à proximité du lac qui s'était formé à la suite de l'effondrement du glacier du Birch. Elle doit durer une heure, avec notamment un discours de Karin Keller-Sutter, qui représente le Conseil fédéral.

Christophe Darbellay, en tant que président du gouvernement valaisan, et Matthias Bellwald doivent aussi prendre la parole devant les invités. Des interludes sont également prévus. La journée se clôturera avec un service religieux.

Les habitants de Blatten (300 personnes environ) ainsi que la population de la vallée ont été conviés à cette cérémonie. L'événement a aussi vu affluer plusieurs journalistes suisses et étrangers, la catastrophe ayant eu un écho à l'international. Toutes ces personnes ont été acheminées sur place dans des véhicules militaires, tandis que d'autres sont venues à pied.

Rayé de la carte

Le 28 mai 2025, à 15h24 exactement, Blatten avait été quasiment rayé de la carte lorsque le glacier du Birch s'était effondré, engloutissant la majeure partie du village. Des millions de mètres cubes de roches, gravats et glace avaient déferlé dans la vallée en quelques secondes.

Ordonnée quelques jours avant la catastrophe, l'évacuation avait permis de sauver la vie des habitants du village. Le drame a toutefois fait une victime, un berger de 64 ans qui s'occupait de son étable au moment de l'éboulement.