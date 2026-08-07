Près d'une semaine après la Fête nationale, l'économie suisse commémore le premier anniversaire du choc douanier. Le 7 août 2025, le gouvernement américain imposait des droits de douane de 39% sur les produits helvétiques. Un an après, les exportateurs doivent encore composer avec une taxe de 12,5%.

Le 7 août 2025, le gouvernement américain imposait des droits de douane de 39% sur les produits helvétiques (archive).

Taux actuel de 12,5% Un an après le choc douanier, la résignation des exportateurs

Cette réduction des obstacles à l'importation est cependant le fruit de longues et laborieuses négociations politiques, mais également de décisions de justice et le recours à des bases juridiques pour le moins changeantes. Pour les entreprises suisses, l'imprévisibilité de la politique commerciale américaine sous la houlette du non moins imprévisible président Donald Trump reste un défi majeur.

La taxe de 39% a constitué le point culminant d'une crise entamée quelques mois auparavant. Le 2 avril 2025, à l'occasion du «Liberation Day», Donald Trump avait annoncé un droit de douane de base de 10% sur la quasi-totalité des importations, ainsi que des droits «réciproques» supplémentaires spécifiques à certains pays.

Cette terminologie est cependant contestée, puisque la Suisse ne prélève aucun droit de douane sur la plupart des produits industriels. Le taux moyen appliqué aux importations de marchandises US est donc très faible.

De 39% à un plafond de 15%

Initialement, la Suisse aurait dû écoper d'un taxe de 31%, ce que Washington justifiait alors par l'important déficit commercial des Etats-Unis vis-à-vis de la Suisse. Le Conseil fédéral avait tenté d'obtenir une réduction par la voie diplomatique, mais, après un tristement célèbre entretien téléphonique avec Karin Keller-Sutter – alors présidente de la Confédération – un Donald Trump courroucé salait la note, décrétant des droits de douane punitifs de 39%, parmi les plus élevés au monde.

L'annonce de la hausse était intervenue pile poil le 1er août, jour de la Fête nationale pour une entrée en vigueur le 7 août.

Ce conflit douanier s'était ensuite déplacé encore sur le terrain diplomatique et – après une nouvelle ronde de négociations – les deux pays étaient tombés d'accord sur un plafonnement à 15% de la plupart des droits de douane américain sur les produits suisses. Le taux actuellement en vigueur, de 12,5%, est ainsi inférieur à la limite convenue.

Entre-temps, le gouvernement américain a jonglé avec les bases juridiques pour justifier sa politique commerciale. Dans un premier temps, Washington a instauré une taxe de 10% limitée à 150 jours comme prévu dans la section 122 du Trade Act. A l'expiration de cette mesure, Donald Trump a rempilé en évoquant une enquête menée au titre de la section 301 au sujet du travail forcé. C'est sur cette base que reposent les 12,5% infligés à la Suisse.

Un relèvement est encore possible

Une deuxième enquête est cependant en cours, portant sur les surcapacités présumées dans la production industrielle et pourrait entraîner une aggravation des droits de douane frappant les marchandises suisses entrant aux Etats-Unis.

Le Conseil fédéral part du principe que le plafond de 15% susmentionné sera respecté, quelle que soit la justification.

Pour l'économie suisse, cela signifierait que le choc douanier de 39% appartient au passé. En revanche, l'incertitude demeure pour l'industrie helvétique d'exportation. Le cadre convenu entre Berne et Washington limite le poids de la politique commerciale US, mais n'apporte aucune sécurité juridique quant à son évolution future.