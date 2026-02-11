Un ancien cycliste professionnel français défraie la chronique !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

DRAME DE CRANS-MONTANA : Les auditions dans le cadre du drame de Crans-Montana se poursuivent mercredi. Après l’ancien et l’actuel chargé de sécurité de la commune, c’est le gérant du bar «Le Constellation», Jacques Moretti, qui sera à nouveau soumis à un flot de questions. A contrario de sa première audition en tant que prévenu où il avait été interrogé par le pool de procureures en charge de l’affaire, le Corse devra principalement répondre aux questions des avocats présents. Jeudi, ce sera au tour de son épouse, Jessica Moretti, d’être entendue, toujours au campus Energypolis à Sion.

NATIONS UNIES : L'ambassadeur américain à l'ONU à New York, Mike Waltz, est à Genève ce mercredi. Quelques jours après avoir annoncé que les Etats-Unis paieraient dans les prochaines semaines une part «substantielle» de leurs arriérés de plus de 2,1 milliards de dollars à l'égard de l'organisation, il s'exprimera en fin d'après-midi devant quelques journalistes.

JEUX OLYMPIQUES : Le temps fort de la journée de mercredi côté helvétique sera le super-G messieurs, prévu dès 11h30. Swiss-Ski veut et peut poursuivre son sans-faute dans ces Jeux en ski alpin masculin. La star Marco Odermatt est avide de revanche après sa 4e place en descente, et fait figure de favori. Mais le Bernois Franjo von Allmen, sur son nuage, a les moyens d'aller chercher un troisième titre à Bormio. L'Autrichien Vincent Kriechmayer et l'armada italienne peuvent aussi viser l'or.

FOOTBALL : Trois matches comptant pour la 24e journée de Super League figurent au programme mercredi, dès 20h30. Le Servette FC, 8e à huit longueurs du Top 6 et d'une place dans le «Championship Group», se déplace à Lugano. La tâche des Grenat, battus 3-1 à domicile par le leader Thoune dimanche, s'annonce difficile. Deuxième du classement, Lugano reste en effet sur 11 matches sans défaite en championnat. Zurich – Winterthour et St-Gall – Young Boys sont les deux autres affiches de la soirée.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 11 février, c'est aujourd'hui la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Elle vise à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans la poursuite de leurs carrières scientifiques dans le monde. Toutes les infos sur le site de l'ONU : https://www.un.org/fr/observances/women-and-girls-in-science-day

Vu dans la presse

JUSTICE : Le Ministère public vaudois vient d'ouvrir une enquête sur l’application illégale du bouclier fiscal par le Canton, dit le Temps. Selon le journal, l'ouverture de cette enquête fait suite à une dénonciation pénale déposée par le syndicat SSP Vaud. Estimant que les autorités tardaient à agir dans ce dossier, le syndicat a mandaté l’avocat Stéphane Grodecki. Celui-ci évoque dans les colonnes du quotidien de possibles infractions de gestion déloyale des intérêts publics, d’abus d’autorité ou, subsidiairement de gestion déloyale simple. Le procureur en charge de l'enquête devra déterminer si des responsables ont lésé l’Etat en accordant des avantages illicites. Le préjudice, qui pourrait selon une estimation du Temps s'élever à un demi-milliard de francs, serait, selon Me Grodecki «calculable» et les faits sont non prescrits.

IMMOBILIER : Alors que le dossier des résiliations de baux au boulevard Carl-Vogt continue de faire des remous à Genève, la section genevoise de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI) a élaboré une charte pour les grands travaux en cas de rénovation énergétique. Le texte a été adopté le 2 février par l’ensemble de ses membres, qui gèrent 70% du marché locatif cantonal, rapporte la Tribune de Genève. Selon Yvan Baillif, président de la faitière des régies genevoises interviewé par le journal, «cette charte (...) permet de formaliser (...) les bonnes pratiques en cas de rénovation énergétique».

BIODIVERSITE : Dans le Léman, les perches ont adapté leur régime face à la prolifération d’espèces invasives, rapporte La Côte. Omnivores, elles consomment désormais la moule quagga et la «crevette tueuse» (gammare du Danube), régulièrement retrouvées dans leurs estomacs par les pêcheurs interrogés par le journal. Cette évolution témoigne de la capacité d’adaptation de la perche lorsque ses proies habituelles se raréfient. Si cette prédation pourrait limiter localement certains effets, notamment sur les frayères, elle reste insuffisante pour freiner durablement l’expansion de ces espèces. «Les perches doivent être considérées comme un prédateur de la moule quagga, mais elles ne pourront pas contribuer à l’éradiquer, compte tenu de son caractère invasif et de sa colonisation étendue jusque dans les profondeurs du Léman», tempère Frédéric Hoffmann, le chef de la section chasse, pêche et espèces à la direction générale de l'environnement du Canton de Vaud.

DEFENSE : Selon des informations de divers médias le ministre de la Défense Martin Pfister souhaite verser jusqu’à deux tiers du prix d’achat des équipements militaires à titre d’acomptes. Il espère par cette stratégie obtenir des délais de livraison plus courts ou des coûts plus bas, écrivent les titres alémaniques Tamedia en s’appuyant sur des documents internes. «Sans acomptes, les commandes sont repoussées de deux à trois ans», rapporte de son côté la SRF en citant un projet de document destiné au Conseil fédéral. Le Département de la défense (DDPS) ne disposerait toutefois pas des fonds nécessaires pour ces avances. Il serait donc envisagé d’augmenter la TVA en faveur de l’armée. Le DDPS souhaiterait en outre commander rapidement de nouvelles unités de tir et des munitions au groupe allemand Diehl. «Le Conseil fédéral n'accorderait cependant que peu de chances d'aboutir à ce projet», selon le Blick. L’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) n’a pas confirmé ces projets d’achat à Tamedia.

JUSTICE : L'ancien cycliste professionnel français Christophe Moreau a été condamné mardi à 150 jours-amende avec sursis par la cour pénale jurassienne rapporte le Quotidien Jurassien. Il était jugé mardi à Delémont pour des injures et des menaces proférées il y a trois ans. Début 2023, l’ancien champion avait été arrêté et emprisonné 31 jours, après des menaces proférées à l’encontre de son épouse. Mardi, devant la cour, Christophe Moreau n’a pas contesté les infractions de voies de fait, d'injures, de menaces et de violation de domicile dans un contexte de violences conjugales, mais les a expliquées par le fait qu’il vivait très mal la séparation d'avec son épouse, en plus de ses consommations de drogue et d’alcool. Le divorce entre les deux parties a été prononcé début 2024.

TRANSPORT FERROVIAIRE : CH Media met en doute l’explication d’un coup de foudre pour les retards de trains chez la Deutsche Bahn. Selon les journaux du groupe, un train ICE n’a pas circulé samedi comme prévu entre Bâle et Hambourg. La Deutsche Bahn a indiqué qu’un coup de foudre avait provoqué une perturbation de la caténaire sur une portion de la ligne. Toutefois, le météorologue Jörg Kachelmann a quasiment exclu qu’un éclair soit tombé à ce moment-là. Selon CH Media, les compagnies ferroviaires ne sont pas tenues de verser d’indemnisation si le retard est dû à un cas de «force majeure». Invitée à s'exprimer sur le sujet par CH Media, la Deutsche Bahn n’a pas répondu. Samedi, plusieurs correspondances en Suisse ont été affectées par l'annulation de l'ICE et les CFF ont assuré leur remplacement sur le réseau suisse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006) : L'aventurier américain Steve Fossett bat le record du monde de distance aérienne en solitaire après un vol de 42'450 réalisé d'un peu plus de 76 heures à bord de son avion Virgin Atlantic/Global Flyer.

- Il y a 25 ans (2001) : Décès de l'écrivain valaisan Maurice Zermatten, auteur d'une centaine d'oeuvres consacrées principalement à son canton ("Le cœur inutile», «La Colère de Dieu», «Christine"). Il a reçu notamment le Prix Schiller en 1938 et 1956, le Grand prix suisse du théâtre en 1954, le prix Gottfried Keller en 1959 et le Prix de l'Alliance culturelle française en 1968.

- Il y a 85 ans (1941) : Naissance de la politicienne socialiste vaudoise Yvette Jaggi, conseillère nationale vaudoise (1979-1987), conseillère aux Etats (1987-1991), syndique de Lausanne (1990-1997) et présidente de la fondation Pro Helvetia. En 2013, l'ambassade de France à Berne lui a décerné l'ordre national du mérite pour son «rayonnement international».

- Il y a 100 ans (1926) : Naissance du chef français Paul Bocuse, le «pape» de la gastronomie française.

Le dicton du jour

«Séverin et ses coquins, font tout geler sur leur chemin»