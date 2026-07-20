La cabane du Col de Cou, à la frontière entre Champéry et les communes françaises de Morzine et Samoëns, a pris vie depuis le 11 juillet. Elle remplace le petit poste de douane qui se trouvait là auparavant.

On est à 1920 mètres d'altitude, à la croisée des chemins entre les communes de Morzine, Samoëns et Champéry. Le Col de Cou en a vu passer des voyageurs. En son temps, les contrebandiers faisaient traverser en douce du sel et du tabac. Plus tard, pendant la Seconde guerre mondiale, on raconte que des résistants et des juifs sont passés par là.

Sur ce lieu stratégique, plusieurs bâtiments ont été érigés au fil des siècles, indique le site internet de la cabane. De l'hospice à la chapelle en passant par l'hôpital, seul le petit poste de douane avait survécu jusqu'à nos jours; il était désaffecté depuis 1955 et a été mis en vente par la Confédération en 2014.

Aujourd'hui, c'est une majestueuse cabane flambant neuve qui trône au col de Cou. Elle est le fruit d'une collaboration franco-suisse réussie: «Il a fallu d'abord racheter le poste de douane, convaincre les autres communes françaises (ndlr: Morzine et Samoëns) de participer au projet, monter le projet, le financer, obtenir les autorisations; cela prend du temps...», énumère Jean-Philippe Borgeaud, président de l'association de la Cabane du col de Cou, pour nos confrères de «Canal 9».

Cuisine ouverte, les couchettes en septembre

La construction s'est échelonnée sur trois ans et la cabane a finalement ouvert ses portes le 11 juillet. Pour l'heure, les gardiens proposent petite restauration et boissons aux marcheurs qui s'arrêtent dans la nouvelle bâtisse, sur le fil séparant la Suisse de la France. Bon à savoir pour les randonneurs: paiement cash uniquement.

Il n'est pas encore possible d'y dormir, mais cette option sera offerte dans le courant du mois de septembre. La cabane abrite pas moins de 40 couchages. Les responsables préviennent toutefois qu'ils ne prennent aucune réservation pour des nuitées pour l'instant.

La Cabane du Col de Cou offrira donc, à l'année, une possibilité d'hébergement supplémentaire sur le tour des Dents Blanches, un itinéraire de randonnée très fréquenté de près de 45 kilomètres, reliant la Haute-Savoie et le Valais. Elle s'ajoute à la liste des dix autres gîtes et refuges présents sur le parcours.