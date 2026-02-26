Un ancien ténor valaisan du PS règle ses comptes avec la direction du parti

Dans une chronique, l'ancien président du Parti socialiste (PS) Peter Bodenmann s'en prend violemment à son propre parti. La coprésidence autour de Cédric Wermuth et Mattea Meyer est au centre de ses critiques.

Peter Bodenmann est l'ancien président du PS. KEYSTONE

Sven Ziegler Sven Ziegler

Des propos inhabituellement virulents venant de ses propres rangs : L'ancien président du PS Peter Bodenmann a réglé ses comptes avec la direction actuelle du parti dans une chronique publiée dans la «Weltwoche». L'homme de 73 ans reproche aux dirigeants du parti d'avoir perdu la focalisation sur les questions centrales de politique économique.

Bodenmann s'insurge notamment contre l'attitude du parti en matière de politique monétaire. Alors que des industriels comme Nick Hayek ont qualifié le franc fort de danger pour les emplois, le PS reste selon lui trop passif. Autrefois, la gauche travaillait en étroite collaboration avec la place industrielle et forgeait des alliances stratégiques, écrit le Valaisan.

Il demande que la Banque nationale suisse soit davantage mise à contribution pour lier le franc à l'euro, à l'instar de ce que font les pays scandinaves. Au lieu de cela, les dirigeants actuels se perdent dans des débats moraux, reproche-t-il.

Sujets secondaires

Dans sa critique, Bodenmann prend pour cible plusieurs politiciens du PS. Il reproche au conseiller national zurichois Fabian Molina de se positionner idéologiquement contre la Chine et d'occulter ainsi les réalités économiques. Il critique le conseiller fédéral socialiste Beat Jans pour son admiration pour le dalaï-lama.

D'autres représentants du parti ne sont pas non plus épargnés. Le conseiller national lucernois David Roth s'occupe, selon lui, de sujets secondaires comme les bus touristiques au lieu de s'occuper de la construction de logements sociaux. Quant au politicien grison Jon Pult, il lui reconnaît certes du potentiel, mais lui reproche d'avoir vidé l'initiative des Alpes de son contenu.

C'est avec la coprésidence que Bodenmann est le plus sévère. Cédric Wermuth et Mattea Meyer ont pris à plusieurs reprises des congés, ce qui est incompréhensible au vu des défis économiques du pays. Son bilan est accablant : «Aucune idée du bonus d'électricité hivernale, des assurances incendie et tremblement de terre ainsi que de la politique industrielle et monétaire. Au lieu de travailler et de faire travailler de manière conceptuelle, ils gèrent le parti comme une caisse de dons privée».