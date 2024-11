Les détenteurs et détentrices d'un certificat d'apprentissage gagnent un salaire médian de 5500 francs nets par mois dans le canton de Vaud, – soit près de 67'000 francs annuels -, pour un emploi à plein temps, dix ans après l'obtention de leur sésame. Les personnes qui ont en plus réalisé une maturité professionnelle empochent 8000 francs supplémentaires par an.

ATS

«En 2021, dix ans après l'obtention d'un diplôme de formation professionnelle, le salaire médian se monte à 66'600 francs nets annuellement pour un plein temps», écrit Statistique Vaud mardi dans un communiqué. Ce montant est comparable à celui obtenu dix ans après avoir décroché un certificat de l'école de culture générale, (66'900 francs).

Pour obtenir ces chiffres, Statistique Vaud a utilisé les données cantonales sur les diplômes ainsi que la base de données socio-économiques vaudoise. «Cette analyse est produite sous le label de la statistique expérimentale, au vu de la nouveauté des méthodes et des résultats présentés», précise-t-elle.

Le salaire médian représente la moitié de la distribution, c'est-à-dire que la moitié des personnes gagnent plus et que l'autre moitié gagnent moins, souligne Statistique Vaud.

Informatique et ingénierie lucratives

L'analyse s'est également penchée sur les salaires relatifs aux différents domaines d'apprentissage. Il en ressort que l'informatique, l'architecture-bâtiments et l'ingénierie-techniques sont les plus rémunérateurs. «Ces trois domaines sont typiquement masculins, affichant plus de 90% d’hommes parmi les personnes diplômées», commente Statistique Vaud.

A l'inverse, les deux domaines affichant les salaires les plus bas sont l'industrie de transformation – comprenant notamment la boulangerie, la boucherie et la menuiserie -, ainsi que les services aux particuliers, comprenant notamment l'hôtellerie-restauration.

Ecart hommes-femmes

Plus de la moitié des jeunes femmes qui optent pour un apprentissage se forment dans le commerce et l'administration. Ce domaine se situe en milieu de classement en termes de rémunération.

Statistique Vaud souligne encore que l'écart de salaire hommes-femmes est de 21%, dix ans après l'obtention du diplôme. L'explication réside dans le travail à temps partiel, qui concerne majoritairement les femmes. L'année suivant leur diplôme, celles-ci affichent un taux d’occupation moyen de 85%, contre 92% pour les hommes. Ce taux reste ensuite stable chez les hommes, tandis que celui des femmes diminue graduellement pour se situer à 80% dix ans après le diplôme.

