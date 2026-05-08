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Urgence en plein ciel Un avion de Swiss rentre après une escale imprévue au Kazakhstan

ATS

8.5.2026 - 14:25

Un avion de Swiss, contraint à un atterrissage d’urgence mercredi au Kazakhstan, est rentré à Zurich vendredi avec 221 passagers à bord. Le copilote, qui est tombé malade et à l'origine de l'incident, se trouve toujours à Almaty.

L’A350 de Swiss reliant Séoul à Zurich a dû effectuer une escale imprévue à Almaty, au Kazakhstan, après une urgence médicale touchant le copilote. L’appareil est désormais de retour en Suisse. (Archives)
L’A350 de Swiss reliant Séoul à Zurich a dû effectuer une escale imprévue à Almaty, au Kazakhstan, après une urgence médicale touchant le copilote. L’appareil est désormais de retour en Suisse. (Archives)
ATS

Keystone-SDA

08.05.2026, 14:25

08.05.2026, 14:32

L’appareil de type A350 a atterri vendredi matin à 6h45 à Zurich, comme l’a annoncé la compagnie aérienne vendredi. Le vol devait initialement relier mercredi la capitale sud-coréenne, Séoul, à Zurich.

En raison d’une urgence médicale concernant le copilote, l’avion a dû effectuer un atterrissage imprévu à Almaty mercredi. Trois médecins présents à bord ont pu prodiguer les premiers soins, mais ont recommandé une escale afin de garantir à la personne concernée les soins médicaux nécessaires, avait déjà indiqué Swiss mercredi. Après l’atterrissage, le copilote a été transporté à l’hôpital.

Le copilote malade se trouve toujours à Almaty. Son état est bon, selon le communiqué publié vendredi. Un membre de l’équipage est également resté sur place avec lui. Swiss regrette les désagréments causés aux voyageurs et souligne que la santé de son collègue constituait la priorité absolue.

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