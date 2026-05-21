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Crans-Montana Un avocat réclame 8,2 millions d'euros pour une victime française

ATS

21.5.2026 - 05:20

L'avocat valaisan Sébastien Fanti a réclamé une indemnisation de 8,2 millions d'euros pour une Française gravement blessée lors de l'incendie du Constallation, à Crans-Montana. Il a déposé sa requête auprès d'un tribunal parisien.

Me Sébastien Fanti a réclamé une indemnisation de 8,2 millions d'euros pour une Française gravement blessée lors de l'incendie du Constallation, à Crans-Montana (VS).
Me Sébastien Fanti a réclamé une indemnisation de 8,2 millions d'euros pour une Française gravement blessée lors de l'incendie du Constallation, à Crans-Montana (VS).
ATS

Keystone-SDA

21.05.2026, 05:20

21.05.2026, 07:13

«Nous demandons deux millions d'euros à titre d'acompte pour couvrir les frais urgents, et le reste pour le reste de la vie de ma cliente», a déclaré M. Fanti dans une interview accordée jeudi à la Neue Zürcher Zeitung. Il avait déjà annoncé lundi sa saisine d'un tribunal parisien, sans toutefois préciser le montant de la demande.

Il s'agit d'un décompte provisoire établi par un expert, a précisé l'avocat dans l'interview. Il s'agit notamment d'une indemnisation pour l'atteinte à l'intégrité physique de la Française ainsi que pour sa perte de revenus. Sa cliente devra être soignée toute sa vie.

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M. Fanti estime que la probabilité que la France verse cette somme à la jeune femme de 26 ans est élevée. «La France tiendra la commune et le canton du Valais pour responsables, j’en suis certain», a-t-il également déclaré au journal. Au total, l’avocat représente, selon ses propres dires, 26 victimes et leurs proches.

La demande a été déposée auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi) à Paris, a indiqué M. Fanti lundi. Elle est liée à une plainte pénale déposée le 1er avril auprès du ministère public valaisan. Le parquet valaisan a confirmé mardi à Keystone-ATS avoir reçu la plainte pénale. Celle-ci porte sur les infractions d’incendie par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire

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