Un bâtiment industriel est actuellement en flammes dans la zone industrielle de Daval, à Chalais. Le feu provoque un fort dégagement de fumée.

L'incendie toucherait une menuiserie, sans que l'on sache ce qui a provoqué le départ du feu (photo d'illustration, archives).

Valais Un bâtiment en flammes dans la zone industrielle de Chalais

Les pompiers et les services d'intervention sont sur place, indique jeudi soir la police cantonale valaisanne sur la plateforme X. Elle demande d'éviter le secteur afin de faciliter les opérations de secours. Les autorités promettent de plus amples informations ultérieurement.

Selon le Nouvelliste, l'incendie toucherait une menuiserie, sans que l'on sache ce qui a provoqué le départ du feu. Alertswiss recommande de fermer portes et fenêtres, d'arrêter la climatisation et la ventilation, et d'éviter la région touchée.