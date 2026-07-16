Une attaque à l'explosif d'un bancomat s'est déroulée jeudi matin vers 03h00 à Ballaigues (VD). Il n'y a pas eu de blessé.

Un bancomat a été attaqué à l'explosif jeudi matin tôt à Ballaigues (VD).

L'information, rapportée par 20 Minutes, a été confirmée vers 08h45 à Keystone-ATS par la Police cantonale vaudoise. A cette heure-là, les auteurs étaient toujours en fuite. Il n'est pas encore établi s'ils sont parvenus à emporter de l'argent.

L'explosion a fortement endommagé le dispositif de la BCV et le secteur a été bouclé. La circulation est interrompue sur la Grand-Rue, l'artère principale de la commune du Jura-Nord vaudois.

Le reste de l'enquête sera menée par Fedpol, comme c'est systématiquement le cas lorsque des explosifs sont utilisés, a encore précisé le porte-parole de la Police cantonale vaudoise.