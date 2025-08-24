«Ça fait un choc» : un bistrot emblématique de Lausanne devra fermer ses portes

La disparition des bistrots en Suisse se poursuit - cette fois-ci, elle touche la Suisse romande. Le Café du Grütli, un établissement traditionnel de la vieille ville de Lausanne, doit fermer ses portes - malgré une grande action de protestation.

Le Café du Grütli, un établissement traditionnel de Lausanne, doit fermer ses portes. Lausanne Tourism

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le Café du Grütli, situé dans la rue de la Mercerie près de la place de la Palud à Lausanne, doit fermer ses portes.

Depuis 1849, les clients y étaient accueillis dans un cadre historique datant du 14e siècle.

L’enseigne proposait des plats traditionnels: fondue au fromage et papet vaudois.

Malgré une action de protestation de grande envergure, ce bistrot traditionnel devra fermer ses portes en mars 2027. Montre plus

Le Café du Grütli, situé dans la vieille ville piétonne de Lausanne, accueille ses clients depuis 1849 dans un bâtiment historique datant du 14e siècle.

La carte propose des plats régionaux comme la fondue au fromage ou des plats de brasserie. Cet établissement se distingue par le label "Café historique de Lausanne", qui a été introduit par la ville de Lausanne en 2021, écrit Lausanne Tourisme.

Mais le Café Grütli doit fermer ses portes à la fin mars 2027, comme l'a d'abord rapporté «24heures». Et ce, malgré le fait que le couple de tenanciers ait voulu empêcher la fermeture en lançant une pétition de grande envergure avec 12'000 voix. Des clients du restaurant et des politiciens locaux y avaient participé.

«Voilà quarante ans qu’on était là. Vous savez, ça fait un choc, quoi dire d’autres?» s’émouvait Willi Prutsch à 24 heures, emblématique tenancier du café-restaurant du Grütli.

La raison ? Après de longues négociations, les propriétaires du bâtiment et le couple de restaurateurs Prutsch ont trouvé un accord : Les tenanciers, qui gèrent l'établissement depuis 1986, peuvent rester jusqu'au 31 mars 2027. Initialement, leur contrat de location aurait dû prendre fin en mars 2024. Ils recevront en outre une indemnité pour ce report.

La disparition des bistrots en Suisse

Ensuite, le propriétaire du bâtiment reprendra tout : l'inventaire, l'appartement adjacent et le local historique. Un restaurant intégratif pour personnes handicapées devrait s'y installer à la place du Grütli.

Le couple de restaurateurs, qui était sur le point de prendre sa retraite, voulait transmettre le local à leur fille.

Ce n'est qu'en juillet 2025 que le Bistro Raponi de Schaffhouse a fermé ses portes, après 43 ans d'activité.

Le restaurant Zum Trauben de Küsnacht a également mis la clé sous la porte en février 2025. L'établissement était installé dans un bâtiment historique qui abritait déjà un restaurant depuis 1797. Raison de la fermeture ? L'état de l'infrastructure, comme l'écrivent les tenanciers et les bailleurs dans un communiqué commun.

