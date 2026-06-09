Un canton paie quatre fois plus que tous les autres

La péréquation financière nationale augmentera en 2027 pour atteindre le montant record de 6,9 milliards de francs. Alors que Zoug verse plus de 4000 francs par habitant, le Valais, le Jura et Uri profitent particulièrement des paiements compensatoires. Les moteurs sont les différences croissantes entre les cantons.

Les paiements compensatoires des cantons atteindront 6,9 milliards de francs en 2027. (Image symbolique) Keystone

Keystone-SDA, Sven Ziegler, Keystone-ATS SDA

Pas le temps ? blue News résume pour toi En 2027, la péréquation financière nationale augmentera de 527 millions de francs pour atteindre un total de 6,9 milliards de francs.

Zoug reste de loin le plus gros contributeur avec 529 millions de francs, soit 4001 francs par habitant.

Le Valais, le Jura et Uri recevront les contributions les plus élevées par habitant du système de péréquation. Montre plus

La péréquation financière nationale atteindra un nouveau sommet en 2027. La Confédération et les cantons redistribuent au total 6,9 milliards de francs, soit 527 millions de plus que l'année précédente.

Le canton de Zoug se distingue à nouveau particulièrement. Avec un indice des ressources de 300 points, il se situe trois fois au-dessus de la moyenne suisse de 100 points et reste ainsi de loin le canton le plus fort financièrement du pays.

Sa facture est donc très élevée : 529 millions de francs nets sont versés par Zoug à la péréquation financière. Cela représente 4001 francs par habitant.

A titre de comparaison, le deuxième plus gros contributeur, Schwyz, verse certes également 280 millions de francs, mais n'obtient que 1693 francs par habitant. Suivent Nidwald avec 1145 francs, Genève avec 960 francs et Bâle-Ville avec 815 francs par habitant. Zurich paie certes 369 millions de francs au total et fait ainsi partie des plus grands cantons donateurs, mais la charge par habitant n'est que de 232 francs.

Le Valais et le Jura sont les plus grands bénéficiaires

Du côté des bénéficiaires, Berne reste en tête du classement. Le canton reçoit un montant net d'environ 1,71 milliard de francs.

Toutefois, si l'on se réfère au nombre d'habitants, d'autres cantons en profitent davantage. Le Valais reçoit 2449 francs par habitant, le Jura 2405 francs et Uri 2164 francs.

Glaris et Soleure se situent également nettement au-dessus de la moyenne des cantons bénéficiaires, avec respectivement 1895 et 1830 francs par habitant.

L'Argovie et Saint-Gall font certes également partie des grands bénéficiaires et reçoivent respectivement 709 et 587 millions de francs. Mais en raison de leur population plus importante, les montants par habitant sont nettement inférieurs.

Des différences croissantes alimentent le record

La forte augmentation est principalement due à la péréquation des ressources. Celle-ci augmente de 540 millions de francs pour atteindre un total de 5,7 milliards de francs.

Selon l'Administration fédérale des finances, environ deux cinquièmes de la hausse sont dus à l'augmentation des recettes fiscales. Les différences croissantes entre les cantons ont toutefois un impact encore plus important. Celles-ci sont responsables d'environ trois cinquièmes de la croissance.

Les paiements péréquatifs ont particulièrement augmenté dans les cantons de Thurgovie, d'Uri et de Soleure.

En outre, la péréquation financière comprend une compensation des charges de 915 millions de francs ainsi que d'autres mesures de compensation temporaires de 273 millions de francs.

En 2026, le montant était encore de 6,4 milliards de francs. La raison principale de cette nette croissance est l'augmentation de la péréquation des ressources, a indiqué l'Administration fédérale des finances (AFF) dans son rapport de mardi. Les paiements compensatoires aux cantons à faible potentiel de ressources ont augmenté de 540 millions de francs.

Zoug reste le plus grand canton donateur. Le canton de Suisse centrale verse un montant net d'environ 529 millions de francs à la péréquation financière. Suivent Genève avec près de 497 millions de francs et Zurich avec 369 millions de francs, selon le rapport.

C'est à nouveau Berne qui reçoit de loin le plus de moyens. Le canton profite d'un montant net d'environ 1,71 milliard de francs, est-il encore précisé. Suivent le Valais avec 897 millions de francs et l'Argovie avec près de 709 millions de francs.