Un cas de diphtérie a été détecté dans le centre fédéral d'asile d'Embrach (ZH). Une personne a été hospitalisée, a indiqué lundi le département cantonal de la santé publique à Keystone-ATS.

Le cas a été détecté dans le centre fédéral d'asile d'Embrach (ZH) (archives). ATS

Toutes les personnes en contact avec la personne infectée reçoivent actuellement un traitement antibiotique préventif. Une vaccination est proposée aux occupants du centre et aux membres du personnel non vaccinés, a-t-il ajouté.

La diphtérie est une maladie infectieuse provoquée par des bactéries et considérée comme pratiquement éradiquée en Suisse. Plusieurs centres d'asile ont toutefois rapporté des cas de cette maladie depuis 2022.