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Ecoles de St-Maurice et Dorénaz Un cas de tuberculose en Valais, les autorités lancent un dépistage

ATS

30.4.2026 - 21:01

Un enseignant des écoles primaires de St-Maurice et Dorénaz (VS) a été victime récemment d'une tuberculose respiratoire. Un dépistage va être mené auprès des enfants qui ont été en contact étroit et fréquent avec cette personne.

Un dépistage sera mené auprès des enfants qui auraient pu être en contact prolongé et fréquent avec l'enseignant de Saint-Maurice et Dorénaz (VS) victime de tuberculose et qui a été pris en charge médicalement (archives).
Un dépistage sera mené auprès des enfants qui auraient pu être en contact prolongé et fréquent avec l'enseignant de Saint-Maurice et Dorénaz (VS) victime de tuberculose et qui a été pris en charge médicalement (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 21:01

L'enseignant a été pris en charge médicalement et n'est plus présent dans les établissements, a affirmé jeudi soir l'Etat du Valais. Le dépistage sera lancé après une investigation pilotée par une unité cantonale et menée par la Ligue pulmonaire valaisanne.

Les enfants potentiellement affectés devront recourir à un test sanguin et les résultats seront relayés en quelques jours à leurs proches. Les cas positifs seront ensuite pris en charge par des médecins et des soins préventifs seront alors peut-être décidés.

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Les enseignants en contact avec leur collègue victime de tuberculose devront également être dépistés. En cas de toux persistante et/ou de fièvre prolongée, il est recommandé aux enfants de consulter un médecin.

Les écoles peuvent poursuivre leurs activités. La tuberculose est une maladie infectieuse mais elle peut être soignée efficacement. Et la situation est suivie de près mais ne demande pas d'autres dispositifs immédiats, précise encore l'Etat du Valais.

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