Un centre d’aide au suicide défraie la chronique !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 30.10.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

MUNITIONS : Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) informe jeudi soir les habitants de Mitholz, dans l'Oberland bernois, des procédures d'autorisation pour l'élimination des munitions enfouies dans la montagne. La Confédération fera également le point sur l'avancement du projet. Construit lors de la Seconde Guerre mondiale dans la montagne, à Mitholz, le dépôt a explosé en 1947, détruisant une centaine de maisons et faisant neuf morts.

PLACEMENTS EXTRAFAMILIAUX : Le conseiller fédéral Beat Jans doit officiellement inaugurer jeudi soir à Lausanne l'exposition itinérante nationale intitulée «Placés. Internés. Oubliés?». Elle met en lumière l'histoire des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux en Suisse et relate aussi le processus de mémoire entrepris. Elle sera présentée dans différentes régions linguistiques du pays jusqu'en février 2028 (Lucerne, Schaffhouse, Bellinzone et Berne). L'exposition s'inscrit dans le programme «se souvenir pour l'avenir».

NOYADE : Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à Bienne rend jeudi son verdict contre trois personnes accusées d'homicide par négligence pour le décès par noyade d'une fillette de huit ans à la piscine du Palais des Congrès lors d'une sortie scolaire en 2021. La défense a plaidé l'acquittement de l'enseignante, du maître-nageur et de sa supérieure. Le ministère public estime au contraire que les trois prévenus ont manqué à leur devoir de surveillance.

DROITS DE DOUANE : Les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping ont entamé jeudi en Corée du Sud par une poignée de main une rencontre censée apaiser la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. M. Trump a qualifié M. Xi de «redoutable négociateur» tout en disant s'attendre à une réunion «très réussie». «La Chine et les États-Unis peuvent assumer conjointement leurs responsabilités de grandes puissances et travailler ensemble à la réalisation de projets plus ambitieux et concrets, pour le bien de nos deux pays et du monde entier», lui a répondu le président chinois. L'entretien pourrait durer plusieurs heures.

ÉCONOMIE : Au programme de l'économie jeudi, une série de résultats d'entreprises avec notamment Clariant, Sandoz et Swiss, ainsi que quelques données macroéconomiques avec le baromètre conjoncturel de l'institut KOF.

FOOTBALL : La 11e journée du championnat de Super League de football se conclut jeudi, avec deux matches prévus dès 20h30. En visite à Zurich pour se frotter à Grasshopper, les Young Boys de Berne peuvent confirmer leur regain de forme après deux victoires en quatre jours. GC reste pour sa part sur un revers 5-0, samedi à St-Gall. Le deuxième match de la soirée opposera Lugano à Lucerne en terre tessinoise.

Vu dans la presse

DROGUE : Le réseau de trafic de drogue genevois Happy Mania, impliquant une élue des Vert-e-s du Grand-Saconnex (GE), était actif depuis 2015, rapportent jeudi la Tribune de Genève et 24 Heures, citant le témoignage d'une ex-standardiste du réseau. Entendue comme prévenue, cette femme accuse le fils de la politicienne d'être le créateur de l'entreprise. Un autre prévenu a révélé qu'Happy Mania ambitionnait d'ouvrir un bureau dans le canton de Vaud. Le dossier compte désormais douze prévenus. Neuf suspects, dont la politicienne, ont été arrêtés au printemps et deux personnes sont recherchées à l'étranger. Le réseau aurait écoulé chaque semaine plusieurs centaines de grammes de cocaïne, de MDMA et de produits cannabiques dans le canton de Genève, ailleurs en Suisse romande et en France voisine.

SUICIDE ASSISTÉ : Une artiste américaine de 95 ans est décédée mercredi dernier au centre d'aide au suicide Pegasos à Nunningen (SO), écrit jeudi la Basler Zeitung. Elle était en bonne santé, précise le journal, citant des médias américains, dont le New York Times. Depuis février 2024, Pegasos pratique l'aide au suicide dans l'annexe d'une auberge de campagne sans en avoir informé la commune, selon la Basler Zeitung. La commission de construction a exigé une demande de changement d'affectation, contre laquelle Pegasos a déposé un recours. Dans un reportage diffusé le 20 octobre, la RTS indiquait que cette association demandait 10'000 francs pour une aide de fin de vie, contre 100 francs pour Exit Suisse romande.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2010) : décès de l'écrivain néerlandais Harry Mulisch ("L'Attentat», «Noces de pierre», «La découverte du ciel). Il était né en 1927.

- Il y a 25 ans (2000) : décès du comédien, acteur et musicien américain Steve Allen. Il a animé de 1954 à 1957 le «Tonight Show», l'un des tout premiers spectacles comiques et la première émission de fin de soirée au monde.

- Il y a 25 ans (2000) : naissance de la chanteuse et actrice américaine Willow Smith, fille de l'acteur et chanteur Will Smith et de l'actrice Jada Pinkett et sœur de l'acteur Jaden Smith. Elle a joué la fille de Will Smith dans le film «I Am Legend».

- Il y a 30 ans (1995) : la population du Québec rejette le deuxième référendum sur l'indépendance du Canada à une courte majorité de 50,58% avec une participation de plus de 93%.

- Il y a 35 ans (1990) : percement de l'Eurotunnel entre la France et l'Angleterre.

- Il y a 75 ans (1950) : naissance de l'architecte anglo-irakienne Zaha Hadid, première femme à recevoir le prix Pritzker d'architecture en 2004 et le Praemium Imperiale en 2009. Elle est décédée en 2016.

- Il y a 75 ans (1950) : naissance du comédien et acteur canadien John Candy ("Blues Brothers», «Rast Rocket"). Il est décédé en 1994 d'une crise cardiaque lors du tournage de «Pionniers malgré eux» au Mexique.

- Il y a 90 ans (1935) : naissance de l'écrivaine suisse d'origine hongroise Agota Kristof ("Le grand cahier"). Elle est décédée en 2011 à Neuchâtel.

- Il y a 120 ans (1905) : le tsar Nicolas II de Russie autorise la création d'un parlement bicaméral, la Douma, en réaction à la révolution russe de 1905.

- Il y a 125 ans (1900) : l'orchestre symphonique de Vienne donne son premier concert sous le nom de Conzertvereinsorchester et sous la direction de Ferdinand Löwe.

- Il y a 140 ans (1885) : naissance du poète américain Ezra Pound. Admirateur du fascisme italien, il diffuse pendant la seconde guerre mondiale une propagande raciste, antisémite et anti-américaine. Condamné pour trahison en 1943, il échappe à la peine de mort, car il est déclaré «malade mental». Il était considéré comme le protecteur de James Joyce. Il est décédé en 1972.

Le dicton du jour

«Tonnerre en octobre, vendanges peu sobres».