Travailler dans l’hôtellerie n’est pas toujours de tout repos en Suisse. Ces employés ont pris le temps d’évoquer des expériences pas forcément très agréables...

A l’hôtel, les clients laissent parfois leur chambre dans un triste état (image d’illustration).

Témoignages effarants «Un client a fait ses besoins à côté des toilettes» - Dans certains hôtels en Suisse, ils vivent l’enfer

Dans les colonnes de nos confrères du «20 Minutes», des employés d’hôtels en Suisse ont partagé des anecdotes qui laissent sans voix. Ils ont notamment évoqué l’état catastrophique dans lequel se trouvaient des chambres après le passage de certains clients.

«Des restes de nourriture dans le lit, du vomi dans le lavabo, des excréments dans la baignoire ou encore des meubles endommagés font malheureusement partie de la réalité», témoigne ainsi Alisia.

Burn-out

«Un client a fait ses besoins à côté des toilettes», raconte aussi Stefan qui insiste sur le fait que les clients ont changé d’attitude durant la crise du coronavirus. Il estime surtout que ces derniers sont devenus beaucoup moins respectueux envers le personnel. Conséquence : après 12 ans dans l’hôtellerie et un burn-out, Stefan a décidé de changer de travail.

De son côté, Annemarie a également vu des choses sidérantes : «La salle de bains était inondée, le linge traînait par terre et les toilettes étaient très sales. À cause de l’odeur, nous n’avons pas pu relouer la chambre jusqu’à la fin de la saison.»

Heureusement, la grande majorité des clients se comportent de manière tout à fait convenable et respectent les lieux où ils séjournent.

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