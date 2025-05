Un salon fait faillite – une Argovienne tout de même poursuivie

La chaîne de salons esthétiques Hair & Skin a déposé le bilan – y compris sa filiale de Lucerne. Pourtant, d’anciens clients reçoivent toujours des poursuites pour des prestations jamais réalisées. Le cas d’une cliente montre comment elle a réussi à faire valoir ses droits.

La chaîne de salons de coiffure Hair & Skin a dû faire faillite - tout comme la filiale de Lucerne. Google Street View

Dominik Müller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Une cliente n’a jamais reçu les soins prévus après la faillite de Hair & Skin, mais a tout de même été poursuivie pour des factures impayées.

Il ne s'agit apparemment pas d'un cas isolé.

La société de recouvrement insiste sur la validité légale des créances. Montre plus

En juillet 2024, Sonja Hähne, habitante de Baden en Argovie, avait signé pour 16 traitements capillaires auprès de Hair & Skin Medical AG pour un montant total de 7000 francs. Elle devait régler par mensualités de 210 francs via la société de recouvrement MF Group, chargée de récupérer les créances pour Hair & Skin.

Mais après une seule séance, la société a fait faillite, et aucun autre traitement n’a été effectué. Malgré cela, Hähne a commencé à recevoir des rappels de paiement, puis une menace de poursuite, comme l’a rapporté le «Beobachter».

La facture comprenait même près de 1000 francs de frais supplémentaires pour retard de paiement, intérêts et «frais d’analyse de solvabilité», émis par la société de recouvrement Infoscore. Hähne a fait appel à son assurance protection juridique, a formulé une opposition légale – et a finalement obtenu gain de cause après neuf mois de procédure.

Pas un cas isolé

Hähne ne serait pas la seule touchée. Une douzaine de personnes se sont adressées au centre de conseil du «Beobachter» pour dénoncer les méthodes de recouvrement pratiquées au nom de Hair & Skin. Certaines affirment même qu’un cabinet d’avocats a tenté de les intimider pour retirer leur opposition.

La MF Group aurait exigé de la part des clients soi-disant débiteurs une copie de leur contrat avec Hair & Skin pour prouver que la demande était infondée. Or, plusieurs d’entre eux, dont Hähne, n’ont jamais reçu de contrat. Pourtant, selon la loi, c’est au créancier de prouver la dette, et non à l’autre partie de prouver qu’elle n’existe pas.

MF Group et Infoscore font partie du groupe allemand Riverty, qui appartient au conglomérat Bertelsmann. La porte-parole de Riverty a déclaré au Beobachter que les créances demeuraient valides malgré la faillite de Hair & Skin. Toutefois, si l'absence de prestation est prouvée, la dette peut être annulée.

