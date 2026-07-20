Quatre jours de travail, trois jours de congé, pour le même salaire. Un coiffeur zurichois a testé ce modèle de travail qui fait beaucoup parler de lui. Le résultat est surprenant: la clientèle a joué le jeu, les employés étaient ravis. Cette expérience montre néanmoins pourquoi la semaine de quatre jours n’est pas la solution idéale pour tout le monde.

Le salon de coiffure de Murat Tokay, situé dans le quartier de l'Enge à Zurich: pendant deux mois, l'équipe n'y a travaillé que du mardi au vendredi.

«Il ne faut pas idéaliser» Un coiffeur zurichois teste la semaine de 4 jours – Le résultat est surprenant

En Suisse, la semaine de quatre jours fait régulièrement l'objet de débats en tant que modèle de travail envisageable pour l'avenir. Mais comment cela fonctionne-t-il dans un pays où les clients s'attendent à des rendez-vous, où les horaires d'ouverture comptent beaucoup et où le samedi a longtemps été considéré comme le jour le plus important de la semaine pour les commerces ?

Le coiffeur zurichois Murat Tokay a testé ce système dans son salon pendant deux mois. Pendant cette période d'essai, son équipe ne travaillait plus que du mardi au vendredi. Pour les employés, cela signifiait trois jours de congé d'affilée, tout en conservant le même salaire.

«La demande en faveur d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée est aujourd'hui très forte», déclare Murat Tokay à blue News. De nombreux collaborateurs souhaiteraient disposer de plus de jours de congé d'affilée.

«Cette idée ne m'a plus quitté»

C'est lors d'un séminaire destiné aux entrepreneurs que le coiffeur a eu l'idée concrète. Là-bas, un chef d'entreprise d'Amsterdam lui a raconté comment il avait réussi à réduire la semaine de travail de cinq à quatre jours. «Cette idée ne m'a plus quitté».

Murat Tokay dirige son salon de coiffure dans le quartier de l'Enge à Zurich depuis 2014. zVg

De retour dans son salon de coiffure, Murat Tokay a présenté l’idée à ses six collaboratrices et collaborateurs. Les réactions ont été positives. Mais pour lui, un point était essentiel: il ne devait pas s’agir d’une décision imposée par la hiérarchie. «L’envie d’essayer ce modèle est venue très fortement de l’équipe elle-même». Ensemble, ils ont décidé de tester ce modèle pendant deux mois.

Ce n'était toutefois pas une semaine classique à 80 %. La durée hebdomadaire de travail convenue de 43 heures a été maintenue ; elle a simplement été répartie sur quatre jours.

Les collaborateurs travaillaient le mardi, le mercredi et le vendredi de 9 h à 20 h, et le jeudi de 11 h à 20 h. Leur salaire est resté inchangé. «Pour moi, il était important que la semaine de quatre jours ne s'accompagne pas de pertes financières», explique Tokay.

Cette transition a nécessité un travail de préparation considérable. Dès le mois de novembre, l'équipe avait pris la décision d'effectuer une phase de test en avril et en mai.

Comme son agenda était déjà bien rempli à ce moment-là, Tokay a dû s'organiser à long terme. Les samedis ont été délibérément laissés libres, et certains rendez-vous ont été reprogrammés. «Un tel changement ne peut fonctionner que s'il est préparé de manière professionnelle».

La clientèle suit le mouvement… mais il y a un hic

Selon Murat Tokay, la clientèle a également réagi de manière étonnamment positive. Le salon étant resté ouvert jusqu'à 20 heures pendant les quatre jours ouvrés, beaucoup ont pu continuer à trouver des créneaux horaires qui leur convenaient. De toute façon, le samedi n'est plus automatiquement le jour où le chiffre d'affaires est le plus élevé.

De nombreux clients pourraient aujourd'hui organiser leur rendez-vous chez le coiffeur même en semaine – à condition que les horaires d'ouverture soient suffisamment flexibles.

Bien sûr, il y a eu aussi des voix critiques. Certains client·e·s n’auraient pas apprécié les samedis de fermeture. Dans l’ensemble, ce groupe était toutefois restreint. Beaucoup auraient au contraire perçu cette expérience de deux mois comme moderne et audacieuse.

La phase d'essai a toutefois également mis en évidence les limites de ce modèle. Les longues journées de travail n'étaient pas aussi faciles à concilier avec la vie privée pour tout le monde. Les collaborateurs ayant une famille, en particulier, ont dû réorganiser la garde de leurs enfants, les horaires scolaires et leur quotidien.

Murat Tokay lui-même en a fait l'expérience chez lui. «En semaine, je n'avais pratiquement pas le temps d'aller chercher mes enfants à leur entraînement de hockey sur glace ni d'assister à une séance». Sa femme a donc dû prendre en charge une part nettement plus importante des tâches quotidiennes de la famille.

De nouvelles questions se sont également posées au quotidien. Que faire en cas de demandes particulières de la part des clients le samedi, par exemple lors de mariages ou d'événements importants ? Jusqu'où peut-on faire preuve de souplesse sans remettre en cause le principe de base ?

Et quand peut-on organiser des réunions d'équipe, des formations internes ou des soirées entre collègues, alors qu'après une journée de travail qui se termine à 20 heures, il ne reste pratiquement plus d'énergie ?

«La semaine de quatre jours ne consiste pas simplement à supprimer une journée de travail», explique Murat Tokay. Il faut plutôt réorganiser l'ensemble de l'entreprise. C'est précisément l'un des principaux enseignements tirés de cette expérience.

Entre enthousiasme et réalité

Au bout de ces deux mois, l'équipe a fait le point lors d'une première réunion. Les retours ont été majoritairement positifs. Les trois jours de congé d'affilée ont notamment été très appréciés.

Dans le même temps, il est apparu clairement que certains processus devraient être adaptés pour que ce modèle puisse fonctionner à long terme. Une deuxième réunion d'équipe doit désormais déterminer si, et sous quelle forme, le salon poursuivra l'expérience de la semaine de quatre jours.

Pour Murat Tokay, ce modèle reste intéressant – sans pour autant être idéalisé. Sur le plan privé, il a beaucoup apprécié ces week-ends prolongés en famille. En tant qu’entrepreneur, il y voit une opportunité de rester un employeur attractif et de renforcer la fidélité de ses collaborateurs à l’entreprise.

Dans le même temps, il met en garde contre le fait de ne voir que les avantages. «Le temps de travail ne disparaît pas, il est simplement réparti sur un nombre de jours réduit». Les journées de travail deviendraient ainsi plus intenses et plus longues. Cela pourrait accroître la charge de travail et compliquer le quotidien.

Sa conclusion est donc nuancée: la semaine de quatre jours n'est ni automatiquement la solution idéale, ni simplement une tendance passagère. «Elle peut s'avérer très bénéfique si elle est adaptée à l'entreprise, à l'équipe et à la vie des collaborateurs».

L'essentiel est d'examiner la situation avec honnêteté: il faut tenir compte du repos supplémentaire, mais aussi des inconvénients qui peuvent y être liés.