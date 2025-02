L'initiative "pour l'avenir" de la Jeunesse socialiste aura des conséquences négatives "radicales" selon un comité interpartis bourgeois. ATS

L'initiative populaire «pour l'avenir» de la Jeunesse socialiste entraînerait des pertes fiscales annuelles nettes de plus de deux milliards de francs, selon un comité interpartis bourgeois et Swiss Family Business. Ils dénoncent des «conséquences radicales».

Keystone-SDA, kigo, ats ATS

L'initiative demande un impôt de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs. Ces recettes fiscales doivent permettre de financer des mesures climatiques.

Aujourd'hui, en Suisse, les personnes fortunées apportent une contribution importante en payant des impôts progressifs sur le revenu et sur la fortune, indiquent jeudi le comité et Swiss Family Business, une plateforme d'entreprises indépendantes et familiales, dans un communiqué. Le nouvel impôt les pousserait à quitter le pays.

Il mènerait aussi au déclin d'entreprises familiales et à la perte d'innovation et d'emplois, selon l'alliance, qui appuie son propos avec une étude. Au final, cela signifierait «de graves conséquences pour toutes les habitantes et tous les habitants du pays».