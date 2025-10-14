  1. Clients Privés
Défense Un comité contre l'initiative pour un service citoyen

ATS

14.10.2025 - 14:00

L'initiative populaire pour un service citoyen est une «expérimentation» dangereuse, selon un comité réunissant des membres de tout l'échiquier politique. Le texte, en votation le 30 novembre, causera des dommages à l'armée, à l'économie et renforcera les inégalités.

L'initiative pour un service citoyen avait été en octobre 2023 (archives).
L'initiative pour un service citoyen avait été en octobre 2023 (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 14:00

14.10.2025, 14:16

L’initiative service citoyen demande que toute personne de nationalité suisse effectue un service au bénéfice de la collectivité et de l'environnement, et non plus seulement les jeunes hommes. L'engagement pourrait être effectué au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice. Les personnes qui n'accomplissent pas de service devront s'acquitter d'une taxe.

L'impact de l'initiative sur la société civile serait intolérable, estime le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS), cité dans le communiqué. En diluant l'obligation de servir, le texte compliquerait en plus encore le recrutement d'un nombre suffisant de militaires et de personnels de la protection civile.

Pour le PS, il est inacceptable d'obliger les femmes à effectuer davantage de travail non rémunéré, car elles fournissent déjà aujourd'hui la majeure partie du travail de «care». Les Vert-e-s critiquent eux la restriction de la liberté individuelle.

