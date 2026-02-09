À Regensdorf (ZH), un policier a été gravement blessé lors d'un contrôle. Le conducteur de la trottinette électrique vient d'être condamné. Dans d'autres affaires aussi, des personnes ont été sanctionnées pour avoir ignoré les consignes de la police.

En avril 2024, une patrouille de la police municipale de Regensdorf (ZH) a voulu contrôler un conducteur de trottinette électrique de 36 ans. L’homme roulait sur une trottinette électrique puissante, non homologuée en Suisse.

Quand les policiers lui ont demandé de s’arrêter, il a accéléré et a percuté un agent qui se tenait sur la chaussée. Ce dernier a subi deux fractures des vertèbres cervicales et une fracture de l’orbite, ce qui l’a rendu inapte au travail pendant environ trois mois. L’homme a donc dû répondre de ses actes devant le tribunal de district de Dielsdorf, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger».

Après la collision, le conducteur s’est enfui, mais il a pu être identifié et arrêté quelques jours plus tard. On a également trouvé sur lui un couteau à cran d’arrêt interdit.

Le tribunal a reconnu l’homme coupable, entre autres, de coups et blessures par négligence, de manquement à ses obligations après un accident et d’entrave à l’exercice d’une fonction publique. Il lui a infligé une peine de prison avec sursis de sept mois, une amende avec sursis de 3000 francs ainsi qu’une amende de 500 francs. La période d’épreuve est de trois ans.

Pas un cas isolé

Cette affaire s’inscrit dans une série de jugements rendus en Suisse concernant des personnes qui ont ignoré des contrôles de police ou qui se sont opposées à des mesures policières. Par exemple, un motard de 53 ans du canton de Fribourg a été condamné après avoir ignoré un contrôle de police. Il a continué à rouler malgré les gyrophares et les sommations, alors qu’il était notamment en état d’ébriété et conduisait sans permis.

Dans un autre cas, un cycliste de 23 ans a pris la fuite devant la police après avoir fait un doigt d’honneur aux agents. Il a ignoré plusieurs sommations de s’arrêter et a opposé une résistance passive lors de son interpellation ultérieure.

Même le non-respect d’un simple signal d’arrêt de la police peut avoir des conséquences pénales. Après un accident sur l’A4 près de Goldau (SZ), un automobiliste de 50 ans a continué à rouler malgré les consignes d'un policier et a franchi une zone interdite.

La sanction a été lourde dans une affaire survenue à l’aéroport de Zurich. Une femme de 32 ans s’est opposée à une intervention policière, a donné des coups de pied aux forces de l’ordre et a mordu un policier au bras. Elle a été condamnée pour violence et menaces envers les autorités et les agents à une amende avec sursis de 2 700 francs, ainsi qu’à 800 francs de frais de procédure.